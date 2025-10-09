為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    徐巧芯所拿偷拍照來自狗仔集團？ 梁文傑：當然非常可能

    2025/10/09 18:49 記者陳鈺馥／台北報導
    對於媒體披露有梁文傑在內的多名閣員遭跟拍，梁文傑今天說，「現在已經有這麼多人去提告了，我個人大概也不用去錦上添花了！」（記者陳鈺馥攝）

    對於媒體披露有梁文傑在內的多名閣員遭跟拍，梁文傑今天說，「現在已經有這麼多人去提告了，我個人大概也不用去錦上添花了！」（記者陳鈺馥攝）

    民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，多名政府閣員也遭偷拍跟監。關於國民黨立委徐巧芯曾於2023年11月在臉書曬出4張偷拍照，影射梁文傑與辣妹一起進出大樓，陸委會副主委梁文傑今天被問到是否懷疑與狗仔集團有關？他研判，「當然是非常可能的」。

    黃國昌被爆養跟拍集團，長期偷拍綠營政治人物，並與在《民報》化名蕭依依、一人分飾兩角的《中央社》前記者謝幸恩合作。

    值得注意的是，謝幸恩在2023年9月到2024年3月，曾租下總統府秘書長潘孟安、陸委會副主委梁文傑住處的停車位，讓狗仔進入跟監偷拍。

    2023年11月5日，時任國民黨台北市議員徐巧芯深夜在臉書發出4張偷拍照片，攻擊影射梁文傑10月27日晚間曾去招待所，當天還有辣妹進出同一個地點；梁當時回應，自己受邀去朋友公司坐了一會就先行離開，「絕對沒有和女性不當接觸，也沒有一起進出，請勿移花接木、看圖說故事」。

    謝幸恩到住處大樓租車位一事近日曝光後，梁文傑上週於陸委會記者會透露，這個事在任何國家，內閣官員被跟監都是醜聞，他有把自己的車子送保養廠做過檢查，徹底看看有無被裝了什麼東西。

    對於媒體披露有梁文傑在內的多名閣員遭跟拍，而徐巧芯當時聲稱來自民眾提供的照片，可能也來自此狗仔集團，未來是否採取法律途徑？梁文傑今天說，「當然是非常可能的，但是現在已經有這麼多人去提告了，我個人大概也不用去錦上添花了！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播