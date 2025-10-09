徐巧芯所拿偷拍照來自狗仔集團？ 梁文傑：當然非常可能

對於媒體披露有梁文傑在內的多名閣員遭跟拍，梁文傑今天說，「現在已經有這麼多人去提告了，我個人大概也不用去錦上添花了！」（記者陳鈺馥攝）

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，多名政府閣員也遭偷拍跟監。關於國民黨立委徐巧芯曾於2023年11月在臉書曬出4張偷拍照，影射梁文傑與辣妹一起進出大樓，陸委會副主委梁文傑今天被問到是否懷疑與狗仔集團有關？他研判，「當然是非常可能的」。

黃國昌被爆養跟拍集團，長期偷拍綠營政治人物，並與在《民報》化名蕭依依、一人分飾兩角的《中央社》前記者謝幸恩合作。

值得注意的是，謝幸恩在2023年9月到2024年3月，曾租下總統府秘書長潘孟安、陸委會副主委梁文傑住處的停車位，讓狗仔進入跟監偷拍。

2023年11月5日，時任國民黨台北市議員徐巧芯深夜在臉書發出4張偷拍照片，攻擊影射梁文傑10月27日晚間曾去招待所，當天還有辣妹進出同一個地點；梁當時回應，自己受邀去朋友公司坐了一會就先行離開，「絕對沒有和女性不當接觸，也沒有一起進出，請勿移花接木、看圖說故事」。

謝幸恩到住處大樓租車位一事近日曝光後，梁文傑上週於陸委會記者會透露，這個事在任何國家，內閣官員被跟監都是醜聞，他有把自己的車子送保養廠做過檢查，徹底看看有無被裝了什麼東西。

對於媒體披露有梁文傑在內的多名閣員遭跟拍，而徐巧芯當時聲稱來自民眾提供的照片，可能也來自此狗仔集團，未來是否採取法律途徑？梁文傑今天說，「當然是非常可能的，但是現在已經有這麼多人去提告了，我個人大概也不用去錦上添花了！」

