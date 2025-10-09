竹縣力拚學生客語認證惹反彈 楊文科發致全縣中小學校長信安撫

新竹縣長楊文科今晚緊急發出給全縣中小學校長的一封信，安撫校園內反彈縣府全力拚客語認證的作為。（記者黃美珠攝）

新竹縣中小學反彈縣府全力拚年底的學生客語認證績效，新竹縣教師會秘書長郭榮祥更批評復振母語已淪為「考照運動」。縣長楊文科今晚緊急在雙十國慶連假前發出致校長的一封信，表示縣府已了解部分老師相當反彈，但仍希望他們一起跟縣府來努力推動。

楊文科致校長們的信全文如下：

親愛的校長好：

昨日我們召開了本府114年客語能力認證考試的線上會議，針對今年度學生客語認證的推動進度與指標無法如預期，誠摯希望各位校長能在今年最後一哩路上，共同努力，來達成目標。

在今年1月7日召開校長會議時，文科即已向各位校長表達，這是我縣長任內極為重視的客家政策。身為客家人，也身為新竹縣長，推動「客語為通行語」對我而言，不僅是一項施政任務，更是我對文化傳承的責任與使命。

目前，新竹縣在中央推動「客語為通行語」的評核中，僅剩「學生客語能力認證通過率」尚未達標。截至目前，全縣通過認證的學生為643人，距離114年「客語為通行語」評核優等標準的6,000人，尚差5,357人。

我已責成教育局與各校保持密切溝通，並在尊重教學現場的前提下，提供必要的資源與行政協助。這是一場全縣共同的文化接力，每一位教育夥伴，都是守護客家語言與文化的重要力量。

文科再次感謝所有校長的理解與支持。

雖然這個任務是很艱辛，也是一場不可能的任務，如同我在視訊會議上跟大家說的，請各位校長與我攜手完成這個不可能的任務。展現永不放棄的精神，竭盡全力，不計成敗，共同為推動客家文化語言努力。承蒙大家。

新竹縣長 楊文科 敬上

114年10月9日

