北士科T17、T18可強制與新壽解約 李四川預言1狀況：仍是僵局

台北市副市長李四川說，新新併前新壽就有發函請求轉移T17、T18地上權契約，市府當時回應不同意。（記者甘孟霖攝）

輝達入駐北士科因T17、T18地上權卡關，台北市副市長李四川今（9日）指出，因地上權所有者新光人壽被併入台新人壽（「新新併」台新金控與新光金控合併），市府可主張契約主體變更不同意契約轉移，可以強制解約；但他直言，這一定會被告，土地恐被假扣押而變成僵局。

輝達屬意北士科T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權；市府盼與新壽合意解約，再專案設定地上權予輝達，但與新壽在解約價金上喬不攏，陷入僵局。議員也建議，「新新併」是契機，可主張不同意移轉契約。

李四川表示，新新併之前就有發文徵求北市府同意合約主體變更，當時輝達也尚未宣布要來台北，市府就考量新光人壽開發不力、履約狀況不佳，回文不同意。

不過，李四川也直言，後續新壽一定會提起民事訴訟，屆時土地恐被假扣押，T17、T18基地地上權短期間內仍無法回歸市府，並設定予輝達，一樣是個僵局。

李四川強調，市府期望與新壽合意解約，呼籲新壽正式報上條件，市府會編列預算報議會審議。

北市法務局補充，新光人壽與台新人壽合併後，新光人壽為消滅公司。按照市府與新壽公司簽訂之地上權契約第4.2.1條規定，需要先經市府同意乙方（新壽公司）與他法人合併後由存續法人繼受本契約各項權利義務。新壽公司若未得到北市府的書面同意，依契約第9.1.2條約定，是可歸責新壽公司事由，北市府可終止地上權契約。

