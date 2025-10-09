「挺羅」馬英九一句話 郝龍斌大感振奮：感謝總統鼓勵祝福

國民黨主席候選人郝龍斌今日下午拜會前總統馬英九。（擷取自郝龍斌臉書）

雖然競爭對手羅智強早於9月16日宣布獲得前總統馬英九表態支持，但國民黨主席候選人郝龍斌今日下午拜會馬英九後，在臉書宣布獲得馬英九的鼓勵與肯定，他說，「總統一句『我這邊你不用擔心』，讓龍斌大感振奮，他並認為我的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。非常感謝總統的鼓勵與祝福…。」

羅智強9月16日在臉書上PO出馬英九預錄的支持影片，馬英九在該影片中表示，黨主席職位應該支持羅智強，還說老一輩的國民黨世代，是該交棒的時候，讓羅智強帶領新一代繼續打拚，讓國民黨重返執政。

請繼續往下閱讀...

不過，郝龍斌今天表示，馬英九是國民黨前主席，更是中華民國前總統，至今仍為兩岸交流奔走，他參選黨主席，當然必須向馬英九當面報告並請益，他並強調自己的父親郝柏村曾經是馬英九的老長官，他與馬英九還是前後任台北市長，今天他當面向馬英九報告參選過程與考量，知道自己起步晚又倉促，更需要大家幫忙，這次黨主席的人選將決定未來國民黨的興衰以及國家發展，而他是最能承擔的人。

郝龍斌指出，「總統（馬英九）一句『我這邊你不用擔心』，讓龍斌大感振奮，他並認為我的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。非常感謝總統的鼓勵與祝福，相信今天有不少同志已經收到黨主席選舉公報，請大家10月18日票投4號郝龍斌，讓好事發生。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法