全力爭取輝達總部 黃偉哲招手黃仁勳：台南準備好了！

為爭取輝達總部落腳台南，台南市長黃偉哲向輝達執行長黃仁勳招手，強調「台南準備好了」。（南市府提供）

為爭取輝達總部落腳台南，台南市長黃偉哲今天下午率領市府經發、地政、都發局等單位舉辦記者會，親自介紹市府已備好的產業用地，並發表一封給輝達執行長黃仁勳的公開信，以及未來輝達設立於台南的模擬影片，積極爭取輝達總部落腳台南，強調「台南準備好了」。

黃偉哲表示，針對輝達全球總部新據點的選擇，台南市早在初期階段即主動提出合適用地建議，雖當時尊重輝達北士科園區的合作規劃，但隨著該案推動出現爭議，更突顯產權單純與開發彈性的重要性。台南在交通便利、土地取得速度與法定程序透明度方面均具優勢，而且台南市準備的土地產權單純，將來不管使用地上權開發或所有權買賣方式，市府皆能全力配合。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，台南是全台最適合半導體與AI產業發展的城市之一，南科園區已有台積電等關鍵企業進駐，形成完整供應鏈與製程鏈結，尤其台南提供的土地位置極具戰略價值，包括平實營區、沙崙A1基地、南科F、G區、麻豆工業區、柳營科技工業區及天馬電台周邊土地等處，皆交通便捷、生活機能完善，是全球企業設立研發與總部的理想選擇。

他說，台南不僅是產業鏈完整、環境宜居的科技城市，更是國際矚目的美食之都，「喜歡街頭美食的黃仁勳執行長若來台南走一趟，一定不會再想去台北夜市。」他尊重輝達的最終決策，但他相信輝達若選擇台灣、選擇南部、最後落腳台南，將是「好、再好、最好」的選擇，台南市府將以最高效率與最大誠意全力協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法