為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    松南營區當腹案？ 蔣萬安：輝達有看過 估年底前會有初步結果

    2025/10/09 18:16 記者董冠怡／台北報導
    議員許淑華詢問市長蔣萬安，松山機場南側營區有無可能作為第二個腹案進行？（圖取自議會直播）

    議員許淑華詢問市長蔣萬安，松山機場南側營區有無可能作為第二個腹案進行？（圖取自議會直播）

    台北市議會今天聚焦輝達議題，議員許淑華詢問市長蔣萬安，松山機場南側營區有無可能作為第二個腹案進行？對此，蔣回，輝達有去看過，如果很快回覆有興趣，「應該年底前就會有個初步結果」。

    許淑華表示，T12的訊息一出來，雖然市府信誓旦旦認為沒問題，可是光地主的部分就很難處理，至於松山機場南側營區，據她了解，輝達在台北市第一個來看的就是這塊基地，有無可能作為第二個腹案進行？

    李四川指出，大概都有可能，當初這塊地，副秘書長也陪同去看過，原則上回饋回來的地，約3.1公頃、比較小一點，對面有3.3公頃的，屬於國防部，不知國防部這一塊是否可於年底交地，但市府這邊確定年底可以交地。

    許淑華提到，總統已經下令，所以市府可以行文給國防部，將地整合起來成為第二個腹案，由於都是政府的地較好處理，這部分可以同步進行，遺憾的是，過去一年沒有太多進展，這塊地明明地上權已交給市府，如今市府還說在觀望。

    李四川說，因為輝達簽了MOU，如果沒有失效其實沒有辦法。

    許淑華強調，市府除了40億元之外，絕對不可能讓新壽多拿任何一毛錢，市議會也不能允許，希望大家一起努力好好處理，詢問蔣萬安給予承諾，大約何時可以讓此案送到議會？

    蔣萬安回應，不論T12或松南營區，都帶輝達去看過，也準備好資料提供，對方也說會帶回去研究，如果輝達很快回覆對這幾塊有興趣，估計應該年底前就會有個初步結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播