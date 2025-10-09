松南營區當腹案？ 蔣萬安：輝達有看過 估年底前會有初步結果

議員許淑華詢問市長蔣萬安，松山機場南側營區有無可能作為第二個腹案進行？（圖取自議會直播）

台北市議會今天聚焦輝達議題，議員許淑華詢問市長蔣萬安，松山機場南側營區有無可能作為第二個腹案進行？對此，蔣回，輝達有去看過，如果很快回覆有興趣，「應該年底前就會有個初步結果」。

許淑華表示，T12的訊息一出來，雖然市府信誓旦旦認為沒問題，可是光地主的部分就很難處理，至於松山機場南側營區，據她了解，輝達在台北市第一個來看的就是這塊基地，有無可能作為第二個腹案進行？

請繼續往下閱讀...

李四川指出，大概都有可能，當初這塊地，副秘書長也陪同去看過，原則上回饋回來的地，約3.1公頃、比較小一點，對面有3.3公頃的，屬於國防部，不知國防部這一塊是否可於年底交地，但市府這邊確定年底可以交地。

許淑華提到，總統已經下令，所以市府可以行文給國防部，將地整合起來成為第二個腹案，由於都是政府的地較好處理，這部分可以同步進行，遺憾的是，過去一年沒有太多進展，這塊地明明地上權已交給市府，如今市府還說在觀望。

李四川說，因為輝達簽了MOU，如果沒有失效其實沒有辦法。

許淑華強調，市府除了40億元之外，絕對不可能讓新壽多拿任何一毛錢，市議會也不能允許，希望大家一起努力好好處理，詢問蔣萬安給予承諾，大約何時可以讓此案送到議會？

蔣萬安回應，不論T12或松南營區，都帶輝達去看過，也準備好資料提供，對方也說會帶回去研究，如果輝達很快回覆對這幾塊有興趣，估計應該年底前就會有個初步結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法