    首頁 > 政治

    輝達總部選址卡關 林俊憲力推台南「這位置」最合適

    2025/10/09 18:33 即時新聞／綜合報導
    輝達原本規劃在台北市北士科T17、T18基地設立台灣總部，卻因土地與程序問題卡關。民進黨立委林俊憲今（9日）喊話「誠摯邀請輝達來台南，我們準備好了！」（圖翻攝自林俊憲臉書）

    輝達原本規劃在台北市北士科T17、T18基地設立台灣總部，卻因土地與程序問題卡關。民進黨立委林俊憲今（9日）喊話「誠摯邀請輝達來台南，我們準備好了！」（圖翻攝自林俊憲臉書）

    輝達（NVIDIA）原本規劃在台北市北投士林科技園區T17、T18基地設立台灣總部，卻因土地與程序問題卡關，外界高度關注後續去向。對此，民進黨立委林俊憲今（9日）在臉書發文，公開喊話「誠摯邀請輝達來台南，我們準備好了！」並親自點名多處合適地點。

    林俊憲指出，由於輝達向經濟部徵詢全國可用土地，他與中央各單位及市府討論後，已找出幾處可供輝達使用的土地，其中最合適的一個地點，「是位於大台南會展中心南側，有一塊鐵道局正在招商的產業專用區，此地其實就是2024年台灣燈會的主燈區，可用於商辦或研發基地，距離高鐵站僅約5分鐘的步行路程。」他強調，不僅交通便利，一旁便是沙崙智慧綠能科學城，也有住宅、商業設施、學校等配套設施，相當適合輝達進駐。

    他進一步指出，除了高鐵特定區外，台南還有南科特定區、平實營區等符合輝達設置總部要求的地點，且都由中央單位或市府管理，隨時歡迎輝達入駐。我和黃偉哲市長也會分別在中央地方全力協助，協助從選址到後續興建所需的流程。

    林俊憲強調，南科已超越竹科成為全國半導體產值最高的聚落，不僅有完整的上下游產業鏈，近期更獲中央選定AI產業園區與智慧機器人產業聚落，非常適合輝達設立總部。他也透露，「請經濟部向輝達轉達台南的選項和意願，全力爭取輝達落腳台南！」

