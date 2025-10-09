新北里鄰編組計劃書附帶決議通過 1032里將調整為1029里

新北市里鄰編組調整計畫草案今日在市議會附帶決議審議通過。（記者黃子暘攝）

新北市里鄰編組10多年未調整，市府日前推出里鄰編組調整計畫草案，規劃將現有1032里調整為1029里，包括新增7里、減少10里，並有8里進行里界調整。市議會今（9）日審議，部分市議員認為併里部分應延後一屆，到2030年第6屆里長任期實施，一番討論後，議長蔣根煌裁定計畫通過，並附帶決議「併里部分應於第五屆里長任期屆滿一年前完成公告，並於第六屆里長選舉投票日4個月前實施」。

審議過程中，市議員李宇翔、黃淑君、許昭興、鄭宇恩等人認為，較無爭議的里界調整等部分應先通過，以保障里民權益，其餘有爭議部分可再討論；林口區內有新北市人口最多的「南勢里」，高達3萬餘名里民，淡水也有一里2萬多人的大里，都僅有一名里長、一筆事務費可用於服務里民，事關里民權益與服務效率，調整里鄰編組有其必要與急迫性，應如期在2026年第5屆里長任期實施。

市議員王威元等人則認為，離選舉只剩一年，併里部分恐怕過於倉促，全案要在選前一年公告，他認為可附帶決議，併里延後至第六屆實施。蔣根煌也認為可設落日條款，給併里的里別反應時間。

併里部分2030年才會實施

副市長劉和然、民政局長林耀長指出，計畫書試算採取影響幅度最小的統計學算法編製，盼市議會多多支持。最終，蔣根煌裁定計畫附帶決議通過，併里部分2030年才會實施。

民政局指出，新北市總人口數截至去年底達404萬餘人，較2010年改制前增加14萬餘人，其中人口最多的林口區南勢里人口數高達3萬3894人，相形之下瑞芳區碩仁里僅143人，為使里鄰長工作負擔合理化，因此推動里鄰與里界調整。

