北市府擬用「新新併」與新壽解約 林亮君要求給予懲罰性合約

北士科T17、18用地，北市議員林亮君表示，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，要求市政府積極調整給予新壽的懲罰性合約。（翻攝北市議會直播）

北士科T17、18作為輝達台灣總部卡關，新光人壽擁有地上權，北市副市長李四川表示，將以「新新併」（台新金控與新光金控合併）為由解約，今（9日）赴市議會報告，議員林亮君表示，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，要求市政府積極調整給予新壽的懲罰性合約。

林亮君也向市府確認是否將以「新新併」為由解約？法務局長連堂凱表示，該個案市政府著重的是「進度落後」為由，將在明年進行解約。

林亮君表示，T17、18接下來到底該如何處理？她認為台北市不能成為企業眼中的大肥羊，這個案子從2021、2022年拖了將近三年，現在地上還是「長草」，現在給付的部分包含土地租金、權利金2.79億跟22.9億，最久在2029年新壽沒有在這個時間點拿到使照的話，台北市府要啟動解約流程，因為沒有依照合約來完成開發跟興建工程。

林亮君說，但是屆時這塊地放在那裡從2022年到2027或2029年，將近7年的時間，他們都不開發，根據她了解，北市府能夠追回的部分，包含Ｔ17、18履約保證金，包含限期改善的罰款，只能追回將近4億元。

林亮君直言，這些狀況在去年的調查小組報告裡面也不斷提到，當時一些懲罰性合約以及針對這些廠商來標得我們地上權的案子，給他們消極不作為的懲罰，她認為「實在是太輕了」，要求市政府要來積極調整。

林亮君強調，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，現在大家已經憤怒至極，要求他們持續進行開發，市長你知道他們現在進度到哪裡嗎？蔣萬安回覆，基本上沒有實質開發的作為。

