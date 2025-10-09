為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市府擬用「新新併」與新壽解約 林亮君要求給予懲罰性合約

    2025/10/09 18:05 記者孫唯容／台北報導
    北士科T17、18用地，北市議員林亮君表示，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，要求市政府積極調整給予新壽的懲罰性合約。（翻攝北市議會直播）

    北士科T17、18用地，北市議員林亮君表示，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，要求市政府積極調整給予新壽的懲罰性合約。（翻攝北市議會直播）

    北士科T17、18作為輝達台灣總部卡關，新光人壽擁有地上權，北市副市長李四川表示，將以「新新併」（台新金控與新光金控合併）為由解約，今（9日）赴市議會報告，議員林亮君表示，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，要求市政府積極調整給予新壽的懲罰性合約。

    林亮君也向市府確認是否將以「新新併」為由解約？法務局長連堂凱表示，該個案市政府著重的是「進度落後」為由，將在明年進行解約。

    林亮君表示，T17、18接下來到底該如何處理？她認為台北市不能成為企業眼中的大肥羊，這個案子從2021、2022年拖了將近三年，現在地上還是「長草」，現在給付的部分包含土地租金、權利金2.79億跟22.9億，最久在2029年新壽沒有在這個時間點拿到使照的話，台北市府要啟動解約流程，因為沒有依照合約來完成開發跟興建工程。

    林亮君說，但是屆時這塊地放在那裡從2022年到2027或2029年，將近7年的時間，他們都不開發，根據她了解，北市府能夠追回的部分，包含Ｔ17、18履約保證金，包含限期改善的罰款，只能追回將近4億元。

    林亮君直言，這些狀況在去年的調查小組報告裡面也不斷提到，當時一些懲罰性合約以及針對這些廠商來標得我們地上權的案子，給他們消極不作為的懲罰，她認為「實在是太輕了」，要求市政府要來積極調整。

    林亮君強調，新光人壽從2022年得標到現在都不作為，現在大家已經憤怒至極，要求他們持續進行開發，市長你知道他們現在進度到哪裡嗎？蔣萬安回覆，基本上沒有實質開發的作為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播