國台辦批賴將被掃入歷史垃圾堆 陸委會：施壓脅迫只會適得其反

賴清德總統接受美國廣播節目專訪表示，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，必然是諾貝爾和平獎的得主。中國國台辦昨嗆聲，賴清德又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，賴清德、「台獨」勢力不過是撼樹蚍蜉，終將被掃入歷史的垃圾堆。陸委會批評，中共不斷對台施壓脅迫，只會適得其反。

國台辦發言人陳斌華聲稱，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓譟「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在矇騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。

陳斌華說，台灣是中國領土的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。我們珍愛和平，但絕不容忍台獨分裂，決不坐視台獨勢力賣台毀台。我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。

他更嗆聲，正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武謀獨」加速滅亡。凡是倚仗外部勢力的行徑都將自取其辱，凡是背叛民族的罪人都將遭到正義審判，凡是分裂祖國的圖謀都將遭到堅決反制。統一必勝，「台獨」必亡。賴清德、「台獨」勢力不過是撼樹蚍蜉，終將被掃入歷史的垃圾堆。

對此，陸委會發言人梁文傑表示，賴總統在廣播專訪的主要重點是要說明，中共沒有權力侵犯台灣，也強調台灣沒有放棄尋求兩岸和平共同的目標，但是和平必須要靠台灣自己有實力才能夠得到，結果國台辦又是一頓狠批。

梁文傑批評，中共這些話都是老生常談，所以他也不評論，但我們要再次強調，維護台海現狀、維護台海和平是我們的目標，這也是兩岸共同的責任，中共不斷對台施壓脅迫，只會適得其反。

賴總統日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」訪問時表示，若有機會與川普對話，他會建議川普留意習近平目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍事演習，在東海與南海也擴軍；中國的軍事演習已經到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈和第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域實彈射擊。

賴總統指出，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已，當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普能夠持續維護印太的和平穩定。

