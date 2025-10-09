為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    韓國瑜逛南投茶博 被問黨主席支持誰只說「2個字」

    2025/10/09 17:54 記者陳鳳麗／南投報導
    韓國瑜（中，穿西裝者）在茶餅簽名。（記者陳鳳麗攝）

    立法院長韓國瑜今天下午到中興新村的南投世界茶業博覽會，讚南投縣長美麗、南投人善良、茶葉飄香，力邀大家明天到南投縣看國慶焰火，有媒體詢問黨主席會支持鄭麗文還是其他人選，他只說「謝謝」便匆匆轉身離開。

    韓國瑜是利用參加晚上在台中市舉辦國慶晚會，提前到中興新村關心國慶焰火籌備情形，並應南投縣長許淑華之邀，小逛在中興新村舉辦的南投茶博，許淑華引導到離入口最近的星級製茶廠展售館，原安排他能坐下來品茗，但現場茶商太熱情，每攤都希望他簽名和合照，因此他只簽名合照，無暇坐下來喝一杯茶。

    許淑華感謝韓國瑜去年和今年都來參觀南投茶博，以及安排國慶焰火在南投，去年茶博有97萬人次遊客，今年到今天第6天已有65萬人次，銷售金額0.95億元。明天國慶焰火施放，也邀請大家到南投縣看焰火。

    韓國瑜則不忘稱讚南投山明水秀、地靈人傑，也大讚縣長美麗、南投人善良，也說勤勞認真的立委游顥肚子愈來愈小，而南投縣的茶有名，縣內有多個茶鄉，喜歡茶的人都會喜歡南投縣的茶。

    韓國瑜也強調，明天將有國慶焰火，這是南投縣建縣以來首次施放國慶焰火，明天的焰火數是10年來最多的一次，將有4萬發焰火，將照亮南投的夜空。

    下午有媒體詢問國民黨主席選舉，會支持鄭麗文或支持其他的候選人，他沒有回答，僅說「謝謝」即轉身離開。

    韓國瑜（右2）與縣長許淑華（左2）等人與茶商合照。（記者陳鳳麗攝）

    韓國瑜（前中）沒有回答國民黨主席支持誰，只說謝謝就離開。（記者陳鳳麗攝）

