    首頁 > 政治

    6月病逝桃園市府前秘書長詹榮鋒獲三等楷模獎章 張善政感謝無私奉獻

    2025/10/09 18:08 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政9日主持市政會議，代表行政院轉頒已故前秘書長詹榮鋒三等楷模獎章，由夫人阮淑鵬代表受贈。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政今（9）日下午主持市政會議，代表行政院轉頒已故前秘書長詹榮鋒三等楷模獎章，由其夫人阮淑鵬代表受贈，張善政說，詹榮鋒秘書長任職市府期間，協調多項重要業務，對市政推動貢獻卓著，無論擔任世界客家博覽會專案召集人，或參與各項重大建設，皆展現專業與親和並重的領導風範，市府特別向行政院申請頒授三等楷模獎章，感謝他對市政長年投入與無私奉獻，其敬業精神與人格風範將永為市府團隊典範。

    張善政說，詹榮鋒秘書長雖已離世，但其溫厚待人、處事冷靜細膩的風格，深植同仁心中，是部屬敬重的長官，更是市府首長群的楷模，也特別感謝阮淑鵬親自出席，而詹榮鋒秘書長在市府任職期間與同仁情同家人，即便他離開，市府仍視其家人為市府的一份子，若家中有喜事或需要協助，市府將盡力提供支持，延續這份情誼與關懷。

    阮淑鵬致詞時說，她代表詹氏與阮氏家族，向張善政及市府團隊表達最誠摯的感謝；她也在會中轉述詹榮鋒生前對同仁留下的話「人在公門，好修行」，以此勉勵大家珍惜職志、行善積德，持續為市政與社會盡心奉獻。

    桃市府人事處說，詹榮鋒前秘書長任職期間推動多項重要業務，涵蓋工程管理、城市建設及重大計畫等領域，成果斐然，其間成立「桃園市政府公共工程體檢委員會」，結合專家學者與市府團隊全面檢視公共工程，落實「如質、如期、如預算」三大目標，提升設施品質與安全。

    他也擔任「2023世界客家博覽會」專案召集人，督導籌備與整體規劃，展期66天吸引逾1100萬人次參觀，創造200億元以上經濟效益，成功提升城市能見度，並積極督導航空城計畫推進，落實先建後遷與就近安置政策，推動住宅興建與產業專區整合，促進安置與發展並進，同時精進重大工程進度，協調捷運綠線及多項公共建設施工，確保工程如期如質完工，展現卓越領導與專業精神。

