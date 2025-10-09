為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌指賴清德要災民爬屋頂 民進黨：不實言論撕裂台灣

    2025/10/09 17:55 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人韓瑩。（資料照）

    民進黨發言人韓瑩。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌今（9日）在論壇指控中央政府，「讓國家四分五裂、救災失能」，還稱「總統要災民爬上屋頂」。對此，民進黨反批，黃國昌一再散播不實言論，利用災害撕裂台灣，傷害災民、侮辱救災人員。

    民進黨發言人韓瑩表示，災害發生後，中央第一時間即啟動應變機制，行政院隨即調集各部會人力與機具進駐災區。水利、交通、環境、國防等單位通力合作，搶通道路、清淤供水，全程均有明確時序與紀錄，黃國昌刻意扭曲事實，是對第一線救災人員莫大的傷害與侮辱。

    韓瑩指出，災區真正可貴的是團結與互助。無數「鏟子超人」與民間力量投入救災，展現出台灣社會在艱難時刻的韌性與溫度。試問，當一批又一批的志工、國軍、警消前往光復馳援救災的同時，黃國昌本人在哪裡？

    韓瑩進一步質疑，黃國昌除了嘴巴指責中央行政團隊、背後指使狗仔跟監官員以外，又為花蓮的災後復原付出了什麼？即使黃國昌如其所言的「very busy」，無暇親身投入救災，也不該選擇造謠抹黑、消費災民，只為製造對立、撈取自身聲量，背離社會共同努力的方向。

    韓瑩強調，災難不是謀取政治利益的舞台，更容不得惡意扭曲。當各界齊心守護家園之際，黃國昌一再散播不實言論，刻意分化社會，不僅無視災民感受，更否定了所有第一線救災人員的辛勞。這樣的行徑不僅失格，更令人不齒。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播