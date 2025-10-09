黃國昌指賴清德要災民爬屋頂 民進黨：不實言論撕裂台灣

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

民眾黨立委黃國昌今（9日）在論壇指控中央政府，「讓國家四分五裂、救災失能」，還稱「總統要災民爬上屋頂」。對此，民進黨反批，黃國昌一再散播不實言論，利用災害撕裂台灣，傷害災民、侮辱救災人員。

民進黨發言人韓瑩表示，災害發生後，中央第一時間即啟動應變機制，行政院隨即調集各部會人力與機具進駐災區。水利、交通、環境、國防等單位通力合作，搶通道路、清淤供水，全程均有明確時序與紀錄，黃國昌刻意扭曲事實，是對第一線救災人員莫大的傷害與侮辱。

請繼續往下閱讀...

韓瑩指出，災區真正可貴的是團結與互助。無數「鏟子超人」與民間力量投入救災，展現出台灣社會在艱難時刻的韌性與溫度。試問，當一批又一批的志工、國軍、警消前往光復馳援救災的同時，黃國昌本人在哪裡？

韓瑩進一步質疑，黃國昌除了嘴巴指責中央行政團隊、背後指使狗仔跟監官員以外，又為花蓮的災後復原付出了什麼？即使黃國昌如其所言的「very busy」，無暇親身投入救災，也不該選擇造謠抹黑、消費災民，只為製造對立、撈取自身聲量，背離社會共同努力的方向。

韓瑩強調，災難不是謀取政治利益的舞台，更容不得惡意扭曲。當各界齊心守護家園之際，黃國昌一再散播不實言論，刻意分化社會，不僅無視災民感受，更否定了所有第一線救災人員的辛勞。這樣的行徑不僅失格，更令人不齒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法