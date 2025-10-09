台灣人在青海老虎溝登山罹難 陸委會：在中國工作的台幹

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國青海省門源縣老虎溝地區，於中秋連假期間發生200多名徒步健行者，因惡劣天氣受困高海拔山區的山難，1名台灣人不幸死亡。陸委會發言人梁文傑今日表示，罹難者為在中國台廠工作的台幹，家屬會以最快方式過去對岸處理。

青海省門源縣公安局5日接獲通報，指有徒步團隊自甘肅張掖市肅南縣進入老虎溝後，因氣候驟變受困山區，當地山勢險峻，平均海拔超過4000公尺，加上連日降雪，搜救工作面臨極大挑戰。

中國媒體《紅星新聞》、《成都商報》報導，10月5日至7日，一場跨越青海、甘肅的救援行動在老虎溝展開，最終251名被困徒步人員安全轉移，但1人因失溫、高原反應不幸遇難；門源縣公安局對外指出，罹難者來自台灣。

梁文傑指出，這一位台灣人是在中國的台灣工廠的台幹，這家工廠第一時間已經跟海基會聯絡，家屬今天下午要去對岸。因為這家台廠在中國算是很有經驗的，運作也蠻久了，目前看起來他們並不需要特別幫忙，如果他們需要的話，我們還是請海基會跟西寧台商協會聯絡提供必要協助。

