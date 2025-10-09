為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣人在青海老虎溝登山罹難 陸委會：在中國工作的台幹

    2025/10/09 17:50 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中國青海省門源縣老虎溝地區，於中秋連假期間發生200多名徒步健行者，因惡劣天氣受困高海拔山區的山難，1名台灣人不幸死亡。陸委會發言人梁文傑今日表示，罹難者為在中國台廠工作的台幹，家屬會以最快方式過去對岸處理。

    青海省門源縣公安局5日接獲通報，指有徒步團隊自甘肅張掖市肅南縣進入老虎溝後，因氣候驟變受困山區，當地山勢險峻，平均海拔超過4000公尺，加上連日降雪，搜救工作面臨極大挑戰。

    中國媒體《紅星新聞》、《成都商報》報導，10月5日至7日，一場跨越青海、甘肅的救援行動在老虎溝展開，最終251名被困徒步人員安全轉移，但1人因失溫、高原反應不幸遇難；門源縣公安局對外指出，罹難者來自台灣。

    梁文傑指出，這一位台灣人是在中國的台灣工廠的台幹，這家工廠第一時間已經跟海基會聯絡，家屬今天下午要去對岸。因為這家台廠在中國算是很有經驗的，運作也蠻久了，目前看起來他們並不需要特別幫忙，如果他們需要的話，我們還是請海基會跟西寧台商協會聯絡提供必要協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播