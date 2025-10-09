狗仔案燒向《民報》 創辦人陳永興：盼柯文哲、黃國昌尋回初心

《民報》創辦人、前立委陳永興今（9日）發聲明，沉痛呼籲黃國昌（右）和前民眾黨主席柯文哲（左）尋回初心，回歸台灣歷史的原點。。（資料照）

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，涉入的中央社前記者謝幸恩，被質疑在《民報》以筆名「蕭依依」撰稿。對此，《民報》創辦人、前立委陳永興今（9日）發聲明，沉痛呼籲黃國昌和前民眾黨主席柯文哲尋回初心，回歸台灣歷史的原點。

陳永興表示，針對這2年來柯文哲成立的「民眾黨」帶給台灣民主發展的衝擊，以及黃國昌最近被爆料狗仔記者跟拍帶給媒體的爭議，他和許多曾經支持過柯、黃的朋友，內心都有無比的沉痛和反省。到底為什麼他們會走到這樣的地步？讓人幾乎不敢相信這是當初號稱醫界清流與正義化身。

梳理《民報》和民眾黨的歷史，陳永興說，這都是台灣人的歷史遺產，也是社會公共財，主其事者應了解百年來台灣知識份子的努力所留下的共同記憶，大家應珍惜得來不易的民主成果與媒體言論自由，切莫加以傷害造成台灣社會無法彌補的遺憾。深盼民眾黨也能傳承當初創立者蔣渭水的遺願：「同胞須團結，團結真有力。」本人相信台灣社會需要更多的團結和合作，而不是更多的仇恨和對立。

陳永興指出，司法獨立與媒體公正才能扮演社會監督制衡的力量，共同追求司法獨立和維護媒體公信力，才能健全民主法治社會的第三權與第四權，否則對整體台灣社會造成的損失，是所有台灣人民應該嚴肅面對的課題。

陳也強調，台灣知識份子百年來的志業和理想尚未完全實現，面對中國文攻武嚇、國際貿易戰的嚴酷挑戰、國內社會被嚴重分化和滲透、年輕世代（第四代）知識份子，如何傳承百年來前面三代知識份子的悲劇所遺留的精神，創造台灣光明的前程，守護台灣人民的主權尊嚴，建立公義和諧的社會，是值得所有國人共同思考和反省的挑戰。

