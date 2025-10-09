憲法法庭自甘被癱瘓？規範違憲審查的法律須受憲法拘束 邵允鍾示警這件事！

藍白修法將司法院大法官評議門檻提高到10人，讓憲法法庭陷入實質癱瘓。（資料照）

憲法法庭因藍白亂修法實質癱瘓，民進黨團提釋憲，有大法官認為不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權去審查有違憲疑慮的憲訴法修法，當前僵局得讓大法官達到評議門檻才有解。對此，法律學者邵允鍾搬出歐洲頗具權威的「威尼斯委員會」（Venice Commission）處理類似憲政危機的見解，直言參與憲訴法修法違憲審查並不會有違法疑慮，遲遲不審理本案，反而會讓藍白立委誤以為他們可以任意扭曲我國的憲法訴訟制度。

藍白先前不僅強闖憲訴法修法，將司法院大法官評議門檻提高到10人，還兩度封殺大法官人事案，讓當前只有8位大法官的憲法法庭陷入實質癱瘓，導致「四大釋憲案」（國會擴權、財政收支劃分法、中央政府總預算及憲訴法自身四大爭議）卡關，人民提出的數百件釋憲案也躺平，權益受損。

請繼續往下閱讀...

不過大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美昨天（8日）聯合發出聲明，主張大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，也不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權，新修正的憲訴法為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用。3位大法官表示，大法官人數低於10人時，原則上無法組成合法的憲法法庭，自然不得進行案件評議，憲法法庭組織不合法，所為評議自屬違法。

對此，中研院歐美研究所歐盟法、歐盟憲政價值保障機制等領域專任研究員邵允鍾，今天在臉書發表給3位大法官的公開信：「你們昨日發出的共同聲明引發了熱議，如同所有的公共意見，你們的聲明自然招來支持與反對的聲音，而我必須承認，我的法律見解也與你們不同。但我衷心感謝你們願意以個別大法官的身分，花費心力向社會大眾作出澄清。無論本案最終結局如何，我相信你們的聲明絕對有助於台灣社會關於憲法、關於權力分立，以及關於憲法法庭運作的公共討論。」

「在那份聲明的核心段落，你們強調憲法法庭自己遵守法律的重要性，『新修正憲法訴訟法第30條第2項至第6項規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用』。但這樣的說法有一個重大的盲點：萬一新修正的憲法訴訟法第30條第2項至第6項的規定本身違憲，這樣的憲法訴訟困境該怎麼解決？憲法訴訟法第55條規定『各法院就其審理之案件，對裁判上所應適用之法律位階法規範，依其合理確信，認有牴觸憲法，且於該案件之裁判結果有直接影響者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決』。但憲法訴訟法並沒有規定，如果是憲法法庭自己在裁判上應適用的法律有違憲疑義的時候該怎麼辦？這顯然是一個法律漏洞。」

「憲法法庭在今年5月14日受理了（民進黨）51位立法委員針對憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條等規定所提出的憲法裁判聲請案（114年度憲立字第1號），這表示憲法法庭至少認為，那51位立法委員主張憲法訴訟法第30條第2項至第6項違憲，並非顯無理由或無理取鬧，而是一個值得憲法法庭認真審視的實質憲法爭議。由於全中華民國法域內，唯有憲法法庭有權做成憲法裁判，即使憲法法庭自己就是必須適用憲法訴訟法的審判機構，在該法第30條第2項至第6項的違憲爭議中，憲法法庭實是避無可避，無從迴避。」

邵允鍾表示，「我完全理解你們擔心審理本案會導致憲法法庭自己違法濫權。但事實是，如同許多法律人已經一再指出的，即便新修正憲法訴訟法第30條第2項至第6項規定本身成為違憲審查的標的，也因此無從成為審理本案應遵循的訴訟法，憲法法庭也不至於陷入無法可用的窘境。審理新修正憲法訴訟法第30條第2項至第6項的合憲性，自然得以這些法律尚未更動法秩序前的舊法律狀態為審理的法律依據。」

「如果從比較憲法學的視野來思考台灣憲法法庭的當前困境，我們知道國會議員試圖以修正訴訟法或組織法的方式癱瘓憲法法院，進一步破壞權力分立，台灣絕不是首例。你們聲明中所提到的『大法官人數不足所致運作困境』，必須被放在全球民主倒退浪潮下，各國憲法法院近年來頻繁遭受法律攻擊的脈絡中加以思考。」

「在波蘭憲法法院遭受法律攻擊的憲政危機中，備受敬重的比較憲法專家委員會，亦即俗稱『威尼斯委員會』的歐洲理事會『法治民主委員會』（European Commission for Democracy through Law，成立於1990年柏林圍牆倒塌時，當時中東歐各國急需憲法方面的協助）就曾明確指出：具有癱瘓違憲審查制度危險性的普通法律，在被憲法法院適用前，本身就必須先通過違憲審查。不然，任何普通法律只要簡單規定『違憲審查就此廢除，本法立即生效』，憲法司法就將迎來悲慘的結局。」

「威尼斯委員會亦強調：將維繫憲法至高性的權限託付給憲法法院的是制憲權本身，而非普通立法者。規範憲法法院的法律必須受到憲法的拘束，且須接受憲法法院的審查。在這樣的法律理解之下，你們參與本案的評議與判決，並不會有你們聲明中所說的違法疑慮，因為本案所要審理的法律，包括新修正的憲法訴訟法第30條第2項至第6項在內，本身必須先通過憲法法庭的違憲審查。一旦憲法法庭實質審理本案，無論最終得出合憲或者違憲的結論，我相信台灣社會作為一個成熟的民主社會，一定會尊重憲法法庭的終局裁決。」

邵允鍾最後直言，「遲不審理本案，會給立法院錯誤的印象，以為憲法法庭是其俎上肉，立法委員將誤以為他們可以任意扭曲我國的憲法訴訟制度，這會對我國民主憲政的維繫以及權力分立的有效運作帶來毀滅性的後果。法律人都深知法律有時而窮，你們或許認為憲法法庭目前的困境只剩下政治解決一途，但憲法法庭的法律自我防衛尚未走到盡頭，而是取決於你們的行動。台灣的民主憲政是否走向崩壞、台灣的憲法法院究竟將成為比較憲法學上的成功或失敗案例，都繫於你們的一念之間。請你們參與本案的評議與判決。」

相關新聞請見：人數不足怠惰？ 蔡宗珍、楊惠欽、朱富美大法官心聲：盼憲法法庭正常運作

拒絕架空！大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥：不應受缺漏違憲憲訴法拘束

大法官稱未滿10人不應違法判決 府：大法官應遵守倫理、自律

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法