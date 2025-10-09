王志安拋「外國人身分」申請解禁來台 梁文傑神回：你是貓就不能說是狗！

中國媒體人王志安（圖左）在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議。（資料照）

中國官媒《央視》前記者王志安未被政府解除入台禁令，他近日聲稱要以外國人身分申請解禁，強調只要可以解封「讓我喊台灣獨立萬歲都可以」。對此，陸委會發言人梁文傑今天強調，你拿什麼護照，你就是用什麼樣的規則，「如果你是貓，你就不能說自己是狗」，如果你是持有中國護照，我們不會把你適用「入出國及移民法」。

YouTuber「公子沈」、「悉尼奶爸Sydney DaDDy」、「文昭談古論今」文昭、「LeLe Farley（樂樂法利）」等4名外籍人士，在總統大選期間因「來台目的與行為不符」，遭移民署禁止入境，陸委會日前為其背書解禁。

請繼續往下閱讀...

不過，曾在「賀瓏夜夜秀」節目嘲笑民進黨不分區立委提名人、身障律師陳俊翰的王志安，也因「來台目的與行為不符」遭境管5年禁止來台，並未在這波解禁名單之中。

王志安於X發文表示，「只要能解封，他們讓我喊台灣獨立萬歲都可以。」他更宣布，收回在採訪中說過的話，「台灣不但不是劣質民主，而是優質中的優質民主，冠蓋全球，雄踞東亞，而且一點兒雜質都沒有。今後誰要說台灣民主有問題，我要堅決和他做鬥爭」。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，王志安先生喜歡表達獨特的觀點，也確實有一些獨特性，例如這次就是硬要用「外國人身分」來申請，要展現獨樹一幟的見解。但對我們來說，你拿什麼護照，你就是用什麼樣的規則，「如果你是貓，你就不能說自己是狗」。

梁文傑進一步說，如果你是持有中國護照，我們不會把你適用「入出國及移民法」，而是要根據兩岸人民關係條例的規範。所以王志安這一次向移民署的申請，主張應該也要適用外國人的規範，但王拿的是中國護照，所以這對我們來說是不可能的事，陸委會就是依據兩岸條例行事。

梁文傑建議，王志安先生可以再試試看，也就是可以提出更多他有在國際上為台灣發聲、對抗中共認知作戰、對台灣有所幫助的證據，讓陸委會來做個案審認。

梁文傑坦言，確實在兩岸條例體系，一旦政府做出裁罰後，並沒有明確的規定說你要怎樣來申請提前解禁，但必須要講，兩岸條例和「入出國及移民法」不同之處在於，我們對於所有的中國人來台灣都是要經過許可，但外國人不是這樣。

「對政府來說，只有許可或不許可差別而已！」梁文傑強調，換句話說，如果政府覺得王志安真的符合在海外反共，然後有為台灣發聲，或對抗中共認知作戰有幫助的話，我們當然可以允許，但王必須要先提出來讓我們可以接受的證據。

有媒體問及，中配村里長未放棄中國籍遭解職，政府強調中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，內政部認為一邊一國。為何有時是用國籍認定？但中國人民要申請解禁來台，又不適用外國人相關規定。

梁文傑回應，中配里長爭議不在於大陸人或外國人，而是公職人員不能具有外國籍，該國籍不管我國承不承認，只要你「有」就是擁有其他國家的國籍，例如北賽普勒斯國籍，全世界似乎只有土耳其承認，若北賽普勒斯的人要來我國擔任公職，也必須放棄外國籍。

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法