國民黨擬停砍公教年金 銓敘部估退撫基金恐提前至130年歸零

立法院國民黨團將「停砍公教年金」列為新會期黨團第一優先議案，銓敘部長施能傑今於立院答詢時指出，原估年改可讓退撫基金延至138年歸零，若再停止調降所得替代率，以112年的方案來看，退撫基金恐提前到130年就會歸零。

立法院司法法制委員會今邀請考試院秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、保訓會主委蔡秀涓等進行業務報告並備質詢，包括立委吳思瑤、陳培瑜等都關心退撫基金是否能永續運作的問題，以及若停砍公教年金，銓敘部對其影響情況掌握如何。

施能傑表示，銓敘部最重要責任是讓退撫基金永續經營，定期都有精算報告，根據最近一次公務人員退休撫卹基金管理局114年公布第9次精算報告書，若現在政府可以給基金2.69兆元，基金就絕對不會倒，但這不可能。

而依目前年改措施，預估可以讓退撫基金至138年歸零，但因112年7月後的新進公務員採取個人專戶的退撫新制，不會納入現行退撫基金制度，此缺口需要由政府撥補；若沒有撥補，公務員退撫基金將在134年就歸零，而教育人員退撫基金歸零時間會更早。

施能傑說，若再停止調降所得替代率，歸零時程一定會再提前，以原本最早提出112年就停止調降所得替代率的方案，退撫基金提前到130年就會歸零。現距離134年剛好20年，意即目前45歲的公務員，20年以後達到65歲退休的公務員，退休年退撫基金就可能歸零。

施能傑提到，其影響層面一定不只影響現職人員，包括已經在支領退休金的人。當歸零年代出現時，基金已經用罄，但不會不需要領了，後面很長時間財源要從哪裡來？而對銓敘部來說，基金永續經營最重要，所有參與的現職或已退人員都能領到退休金，

施能傑也補充，當初做年改就是要延到138年用罄，後面還是有很大的洞，所以也呼籲，要正視後面的問題，並靠社會共識找到適合的財源處理，這是很嚴肅的課題。

