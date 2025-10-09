為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中共能直接致電國民黨立委下指令？陸委會：對台統戰無所不在

    2025/10/09 17:00 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中國學者林和立日前在「全球台灣研究中心」（GTI）年會揭露，「中共統戰部門對台滲透程度之深，已能直接致電國民黨主要立法委員並下達指令」。陸委會發言人梁文傑今天說，中共對台統戰確實無所不在，社會上也有些疑慮，所以當時才會有很多人要進行罷免。

    華府智庫「詹姆士敦基金會」資深研究員、中國問題學者林和立更聲稱，如果中國國家主席習近平下令對台灣採取重大行動，只要中國出動5艘潛艦，就能對台灣發動海上封鎖。

    林和立指稱，「根據我與台灣官員等朋友的對話，我相信台灣人不會反抗，而是在那種無可避免的情況下選擇默許（情況發生）」。

    對此，梁文傑在陸委會記者會說，關於林和立先生說法，中共統戰部門對台滲透程度之深，已能直接致電國民黨主要立法委員並下達指令。「我必須說，中共對台統戰確實無所不在，社會上也有些疑慮，所以當時才會有很多人要進行罷免，我還是相信藍綠面對國家危機時，還是能夠團結一致，站在台灣的利益上行事」。

    梁文傑批評，至於林和立說中共只要出動5艘潛艦就能封鎖台灣，如果真的那麼容易的話，這麼多年來的建軍備戰都是白做了，「他的說法，我是很不同意」。

