喊話蔣萬安！ 簡舒培送「5060ti顯卡」：拿出魄力留住輝達

民進黨北市議員簡舒培送給蔣萬安輝達的「輝達5060ti顯卡」，喊話蔣萬安要把輝達留在台北（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（9）日赴市議會報告，藍綠白多名議員針對輝達恐不能留在台北，連番砲轟蔣萬安，民進黨北市議員簡舒培送給蔣萬安輝達的「輝達5060ti顯卡」，簡表示，這是白天有市民委託她送的，喊話蔣萬安要把輝達留在台北，最重要的是拿出魄力。

簡舒培表示，全世界任何一個首都、城市，當輝達執行長黃仁勳說要把企業總部放在哪個城市，所有的市長跟市政團隊一定會全力以赴幫忙找地，讓輝達留下來，相信北市府從5月到現在都非常努力，副市長李四川他更努力但是遇到瓶頸，2022年讓新壽得到T17、T18這2塊土地，但新壽沒有要開發，現在輝達要這塊地就坐地起價，這是最難談的地方，所以才會破局。

請繼續往下閱讀...

簡舒培直言，只要台北市無法把輝達留在台北市，不管責任是前市長柯文哲、新光，或是輝達選擇另外的地，最終責任就在蔣萬安身上，因為蔣萬安是台北市長，就是要背負幫輝達找地的責任。

簡舒培強調，要把輝達留在台北，最重要的是拿出魄力，也需要辦法解決，辦法就在合約當中，她也送出市民委託她送的「輝達5060ti顯卡」給蔣萬安，希望蔣萬安打造AI首都。

簡舒培也說，現在輝達無法留在T17、T18，罪魁禍首就是新光人壽，坐地起價跟台北市要140億元，跟輝達簽的MOU裡面的價錢130億元，光2021年跟市府簽約，左手跟台北市要140億元，右手跟輝達要130億元，當台北市民是「盤子」嗎，李四川說的非常好，如果市府現在同意就是圖利，所以市府要幫輝達留住T17、T18需要魄力，也需要辦法解決，而辦法就在合約裡面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法