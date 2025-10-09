喊話蔣萬安！ 簡舒培送「5060ti顯卡」：拿出魄力留住輝達

喊話蔣萬安！ 簡舒培送「5060ti顯卡」：拿出魄力留住輝達2025/10/09 16:48 記者孫唯容／台北報導
民進黨北市議員簡舒培送給蔣萬安輝達的「輝達5060ti顯卡」，喊話蔣萬安要把輝達留在台北（記者田裕華攝）
台北市長蔣萬安今（9）日赴市議會報告，藍綠白多名議員針對輝達恐不能留在台北，連番砲轟蔣萬安，民進黨北市議員簡舒培送給蔣萬安輝達的「輝達5060ti顯卡」，簡表示，這是白天有市民委託她送的，喊話蔣萬安要把輝達留在台北，最重要的是拿出魄力。
簡舒培表示，全世界任何一個首都、城市，當輝達執行長黃仁勳說要把企業總部放在哪個城市，所有的市長跟市政團隊一定會全力以赴幫忙找地，讓輝達留下來，相信北市府從5月到現在都非常努力，副市長李四川他更努力但是遇到瓶頸，2022年讓新壽得到T17、T18這2塊土地，但新壽沒有要開發，現在輝達要這塊地就坐地起價，這是最難談的地方，所以才會破局。
簡舒培直言，只要台北市無法把輝達留在台北市，不管責任是前市長柯文哲、新光，或是輝達選擇另外的地，最終責任就在蔣萬安身上，因為蔣萬安是台北市長，就是要背負幫輝達找地的責任。
簡舒培強調，要把輝達留在台北，最重要的是拿出魄力，也需要辦法解決，辦法就在合約當中，她也送出市民委託她送的「輝達5060ti顯卡」給蔣萬安，希望蔣萬安打造AI首都。
簡舒培也說，現在輝達無法留在T17、T18，罪魁禍首就是新光人壽，坐地起價跟台北市要140億元，跟輝達簽的MOU裡面的價錢130億元，光2021年跟市府簽約，左手跟台北市要140億元，右手跟輝達要130億元，當台北市民是「盤子」嗎，李四川說的非常好，如果市府現在同意就是圖利，所以市府要幫輝達留住T17、T18需要魄力，也需要辦法解決，而辦法就在合約裡面。
