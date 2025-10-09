俞大㵢國慶致敬「鏟子超人」 美眾議員：美方將持續提升台灣嚇阻力

美國眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納致詞表示，未來美方將持續提升台灣嚇阻能力、深化供應鏈合作，及支持台灣在國際社會的有意義參與。（駐美代表處提供）

雙十國慶將至，我國駐美代表處於美東時間8日舉辦國慶酒會。我國駐美代表俞大㵢表示，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的重要信賴夥伴，並高舉鏟子，向花蓮「鏟子超人」致敬。與會的美國眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納（John Moolenaar）則說，未來美方將持續提升台灣嚇阻能力、深化供應鏈合作，及支持台灣在國際社會的有意義參與。

駐美處指出，國慶酒會與會來賓包括美國眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納、眾院國會台灣連線共同主席史坦頓（Greg Stanton）、聯邦眾院外委會成員惠曾佳（Bill Huizenga）等。

請繼續往下閱讀...

除現場與會嘉賓之外，駐美處表示，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），及馬里蘭州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州及德拉瓦州等4名州長與華盛頓哥倫比亞特區市長等美國國會與地方政要，也分別以賀函、賀狀及聲明等方式表達祝賀。

穆勒納致詞表示，中華民國國慶慶祝的不僅是節慶，而是慶祝堅定的自由信念，民眾不僅應有選擇自己領導人的權力，法治更不能屈從於武力統治，台美關係不僅因利益而相連，更因理念而相惜。

穆勒納也說，台灣的重要性不限於經濟與科技，台灣是個在中共文攻武嚇下仍然蓬勃發展的自由開放社會，台灣的存在證明民主與中華文化並非不相容，美國將持續與台灣同在，抵抗威脅且確保和平不受侵略，未來美方將持續提升台灣嚇阻能力、深化供應鏈合作，及支持台灣在國際社會的有意義參與。

史坦頓表示，國會議員雖在諸多事情意見分歧，但當攸關支持台灣與台灣人民時，兩黨均堅定友台，且對台灣民主、人權與法治的承諾不變；美方須確保台灣不會成為中共的籌碼，國會亦會繼續推動台美減稅法案，以建立雙方更緊密的經濟關係。

俞大㵢致詞指出，台灣持續與美國保持緊密溝通，展現台灣不僅協助促進台海及區域和平與穩定，也是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的重要信賴夥伴；台灣不僅是「充滿潛力之夥伴」，更是「目標一致之夥伴」，將致力參加美國AI行動計畫，共同打造繁榮未來。

俞大㵢表示，台美友誼立基於民主、人權和法治等共享價值，今年是中國民國114年國慶，也是台美共同奮戰結束二戰80周年紀念，堅信未來台美友好夥伴關係將持續成長茁壯，共同守護台海和平穩定與區域繁榮發展。

俞大使也感性地說，近期花蓮遭洪水重創，但來自各地的無數台灣人民自動自發前往災區，甚至奮力以鏟子協助救災。他特別在會中高舉鏟子，表達駐美處心繫光復鄉重建工作。

駐美代表俞大㵢在國慶酒會中特別高舉鏟子，表達駐美處心繫花蓮光復鄉重建工作。（駐美代表處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法