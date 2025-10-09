賴清德捧川普做1事獲白宮回應 美教授笑：賴領悟和川普打交道精髓！

賴清德近日宣稱如果川普可以讓習近平放棄對台動武，必定會得諾貝爾和平獎。（資料照）

我國總統賴清德近日宣稱如果美國總統川普能夠讓中國國家主席習近平放棄對台動武，那麼必然會是諾貝爾和平獎的得主，引發外界熱議，還獲得白宮回應。美國伊利諾州立大學教授李中志得知此事後笑稱，看來賴總統已經完全領悟和川普打交道的精髓。

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，本月7日在美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。訪談中賴清德表示，川普總統曾公開表示，習近平在電話中承諾，川普任內不會出兵攻打台灣，我們希望能繼續得到川普的支持，如果川普能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，必然是諾貝爾和平獎的得主。

請繼續往下閱讀...

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）後續在例行記者會上被問到對賴清德言論有何回應時，表示「川普總統多次應當獲得諾貝爾和平獎。他在全球重大衝突中發揮關鍵作用，從動用美國軍事實力到利用美國消費市場，成功為多個長年戰爭帶來和平。」

對此，李中志今天（9日）在臉書發文，「賴總統受訪時說，川普若能夠讓中國放棄對台灣動武，必然是諾貝爾和平獎得主，白宮也回應了。我看了真是哈哈大笑，不只是賴總統這句話不假，其實不只川普，任何人能夠拆掉這個二戰後最大的不定時炸彈，絕對是諾貝爾和平獎的得主。」

他接著說：「但那不是廢話，賴總統已完全領悟了和川普打交道的精髓，就是讓他爽，他就會幫你衝，當你是朋友。這就對了。外交的事，很多時候不用太愛面子，非講有意義的話不可。有意義的話那些傻瓜不見得懂，川普不是很複雜的人，馬屁拍下去，比什麼都好用。」

