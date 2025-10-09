不認同賴清德「新兩國論」 馬英九今年再度缺席國慶大會

前總統馬英九決定今年將再度缺席國慶大會。（資料照）

國慶將至，前總統馬英九再度宣布不出席國慶大會，理由是無法認同總統賴清德以「新兩國論」包裝台獨主張，並批評這樣的路線只會把兩岸推向戰爭。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，總統賴清德近日接受美國網紅專訪時，再次重申「兩國互不隸屬」的「新兩國論」主張，此說法與中華民國憲法中「台灣與大陸同屬一個中國」的規定不符，卻仍打算在國慶典禮上營造歷任總統及朝野政黨共同背書「新兩國論」的氛圍。對此，前總統馬英九難以認同，今年依然決定不出席國慶活動。

針對賴總統在訪談中提出「川普牌」，聲稱兩岸和平需仰賴美國協助，蕭旭岑批評，這種做法根本行不通。他表示，兩岸問題最終應由雙方依據各自的憲法與法律，以和平方式自行解決，任何依附外國力量的作法都不具可行性，只會讓問題更難收拾。

蕭旭岑進一步表示，「新兩國論」只會讓台海局勢更加緊張，甚至可能引爆衝突。他認為，美國前總統川普不太可能接受賴總統的論調，賴以「示好」方式寄望川普促成和平、甚至獲得諾貝爾和平獎的想法，顯然過於天真。白宮對此僅以冷淡態度回應，外界認為這是一種外交層面的羞辱，也凸顯賴總統在兩岸議題上欠缺說服美方的能力，使台灣在國際上顯得尷尬。

蕭旭岑強調，美國若深度介入兩岸事務，只會讓台灣民眾更擔心成為「被交易」的對象。他呼籲賴清德應重新審視兩岸政策方向，若仍在國慶演說中堅持推動「新兩國論」，無視先前罷免案反映的民意警訊，恐怕只會讓台灣陷入更大的危險之中。

總統賴清德。（資料照）

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

