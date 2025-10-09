買黃國昌狗仔照片被騙？ 謝知橋：像訂閱讓人生氣的OnlyFans

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌陷入指揮狗仔集團爭議，近日更爆出有政治人物取得狗仔集團兜售的照片後爆料，結果「翻車」必須賠償或道歉。對此，作家謝知橋指出，他曾訂閱過讓他生氣的成人平台OnlyFans帳號，訂閱後發現受騙「什麼都沒有露」，「黃國昌賣的狗仔照差不多就是這樣。」

謝知橋今日在臉書發文分享經驗，表示之前訂閱過讓他很生氣的OnlyFans，他指出，那個帳號主在推特寫得超火辣刺激，照片甚至是進棚特別拍的宣傳照，因為看起來太專業了，讓他覺得一定物超所值。「結果訂閱之後才發現什麼都沒有露，跟他宣傳講得完全不一樣，我趕緊取消訂閱，但OnlyFans很難退費，所以已經付出去的錢我就當作作功德了。」

謝知橋說，黃國昌賣的狗仔照差不多就是這樣，跟你說「來喔來喔我這邊有一堆弊案照片可以買喔」，結果要嘛是「王義川闖紅燈」，要嘛是「潘孟安有繳房租」，弊案沒有看到，反倒害人賠50萬或是發聲明道歉。

謝知橋比喻，當初會買的人就是被那套宣傳騙了，就跟他自己看了推特宣傳就精蟲衝腦訂閱一樣。最可笑的是，大部分人的不會把自己訂過很難看的OnlyFans公諸於世，因為太私密了而且很糗，所以這種騙子可以繼續騙下去。

而他精闢的比喻，也讓網友紛紛表示：「根本是詐騙一番賞」、「這種的直接改叫OnlyPlates」、「還有文案說有最新的，結果點進去都是好幾個月之前的舊片，拖了整整一個月還不更新，超怒。」

