為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    買黃國昌狗仔照片被騙？ 謝知橋：像訂閱讓人生氣的OnlyFans

    2025/10/09 17:10 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌陷入指揮狗仔集團爭議，近日更爆出有政治人物取得狗仔集團兜售的照片後爆料，結果「翻車」必須賠償或道歉。對此，作家謝知橋指出，他曾訂閱過讓他生氣的成人平台OnlyFans帳號，訂閱後發現受騙「什麼都沒有露」，「黃國昌賣的狗仔照差不多就是這樣。」

    謝知橋今日在臉書發文分享經驗，表示之前訂閱過讓他很生氣的OnlyFans，他指出，那個帳號主在推特寫得超火辣刺激，照片甚至是進棚特別拍的宣傳照，因為看起來太專業了，讓他覺得一定物超所值。「結果訂閱之後才發現什麼都沒有露，跟他宣傳講得完全不一樣，我趕緊取消訂閱，但OnlyFans很難退費，所以已經付出去的錢我就當作作功德了。」

    謝知橋說，黃國昌賣的狗仔照差不多就是這樣，跟你說「來喔來喔我這邊有一堆弊案照片可以買喔」，結果要嘛是「王義川闖紅燈」，要嘛是「潘孟安有繳房租」，弊案沒有看到，反倒害人賠50萬或是發聲明道歉。

    謝知橋比喻，當初會買的人就是被那套宣傳騙了，就跟他自己看了推特宣傳就精蟲衝腦訂閱一樣。最可笑的是，大部分人的不會把自己訂過很難看的OnlyFans公諸於世，因為太私密了而且很糗，所以這種騙子可以繼續騙下去。

    而他精闢的比喻，也讓網友紛紛表示：「根本是詐騙一番賞」、「這種的直接改叫OnlyPlates」、「還有文案說有最新的，結果點進去都是好幾個月之前的舊片，拖了整整一個月還不更新，超怒。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播