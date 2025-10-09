日內閣高層今年第2個！環境副大臣中田宏10/13將訪台

中田宏過去曾來台訪問。（資料照）

日本自民黨總裁高市早苗雖然尚未正式成為首相，但日本內閣閣員訪台的「拘束帶」似乎有更為鬆綁的跡象。日媒報導，日本環境副大臣中田宏預定13日訪台，預定與民進黨負責環境政策的高層進行意見交換，討論海洋塑膠污染問題。中田是繼9月初農林水產副大臣瀧波宏文訪台之後，今年第2位訪台的內閣副大臣。

產經新聞報導，中田宏將於本月13、14日訪問台灣，與民進黨負責環境政策的高層進行意見交換，討論海洋塑膠污染問題。由於台灣並非「聯合國環境署」（UNEP）的成員，這次會談主要為推動雙方在減少海洋塑膠廢棄物方面的實務合作。中田這次訪台強調為非公務訪問。

中田今年8月出席在日內瓦舉行的政府間談判會議，該會議是為了制定防止塑膠污染的國際條約。報導指出，台灣未能參加該會議，作為同為島國的日本，中田希望透過具體合作來防止海洋塑膠垃圾漂流造成的污染。

報導指出，曾任橫濱市長的中田，在2006年曾與台北市締結為夥伴城市協定，是台日地方政府間建立夥伴關係的先驅之一。

台日之間因為沒有外交關係，而是以日本台灣交流協會與台灣日本關係協會兩個民間性質的窗口推動非政府間的實務關係，日本政府的政務三役（大臣、副大臣和大臣政務官）訪台極為敏感，日方長期對高階官員訪台進行「自我約束」，但在前首相安倍晉三主政後，終於2017年有所突破。

當時擔任安倍內閣總務副大臣赤間二郎，在2017年2月訪台，主要是為出席「日本交流協會」更名為「日本台灣交流協會」活動訪台，赤間也是台日在1972年斷交後，首位訪台的政務三役，被視為是日本政府與台灣關係史上的重大突破，當然也遭到中國強烈抗議。

今年7月外交部長林佳龍訪問日本，會見了自民黨青年局長中曾根康隆和高市早苗，林佳龍本身很低調，但中曾根和陪同林佳龍與高市會面的日華懇會長古屋圭司，均在個人社群平台發布會面的照片。駐日代表李逸洋不否認這是台日斷交後的重大突破。

今年9月4日，農林水產副大臣瀧波宏文訪台，出席了在台北舉辦的「台灣智慧農漁週」活動，雖然他強調是以私人身分訪台，但行程中拜會了立法院副院長江啟臣，還與AIT處長谷立言會面。針對印太局勢交換意見，雙方都認為台海和平至關重要。

