為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    促普發現金2萬1 北市民進黨團送蔣萬安支票：收走就要發喔！

    2025/10/09 16:30 記者董冠怡／台北報導
    台北市議會民進黨團提案普發現金2萬1000元，集體將「還稅於民台北市民普發現金」的大型支票看板交給市府。（記者董冠怡攝）

    台北市議會民進黨團提案普發現金2萬1000元，集體將「還稅於民台北市民普發現金」的大型支票看板交給市府。（記者董冠怡攝）

    台北市議會民進黨團提案普發現金2萬1000元，今天集體將「還稅於民台北市民普發現金」的大型支票看板，送到市長蔣萬安眼前，市府由參議趙光中收下，民進黨團議員直呼，「收走就要發喔！」

    議員何孟樺表示，蔣萬安主張普發現金，要中央用財政賸餘來發，並說大家會期待拿到1萬元；台北市明明也有錢，539億元的稅金，在未用於建設、還債的情況下，可分給每位市民2萬1000元，民進黨團也提案敦促市長落實自身政治主張，不要一個男人50歲都不到，就只剩下一張嘴。

    議員顏若芳直指，市長之前說還稅於民天經地義，如今回到台北卻變雙標，要求台北市也應該要普發現金，未來會是蔣的政績之一；黨團今天集體將大型支票看板送到蔣萬安眼前，希望他兌現承諾。

    議員許淑華提到，新竹市開出首槍加碼消費金5000元，蔣萬安是否要順應潮流實踐還稅於民的主張，蔣一家5口除了中央合計5萬元，如果台北市也發，其可再領10萬5000元。

    蔣萬安回應，各縣市財政狀況不一，考量台北市目前財政狀況和紀律，接下來將投入相當多的重大公共建設經費，並未允諾普發現金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播