促普發現金2萬1 北市民進黨團送蔣萬安支票：收走就要發喔！

台北市議會民進黨團提案普發現金2萬1000元，集體將「還稅於民台北市民普發現金」的大型支票看板交給市府。（記者董冠怡攝）

台北市議會民進黨團提案普發現金2萬1000元，今天集體將「還稅於民台北市民普發現金」的大型支票看板，送到市長蔣萬安眼前，市府由參議趙光中收下，民進黨團議員直呼，「收走就要發喔！」

議員何孟樺表示，蔣萬安主張普發現金，要中央用財政賸餘來發，並說大家會期待拿到1萬元；台北市明明也有錢，539億元的稅金，在未用於建設、還債的情況下，可分給每位市民2萬1000元，民進黨團也提案敦促市長落實自身政治主張，不要一個男人50歲都不到，就只剩下一張嘴。

議員顏若芳直指，市長之前說還稅於民天經地義，如今回到台北卻變雙標，要求台北市也應該要普發現金，未來會是蔣的政績之一；黨團今天集體將大型支票看板送到蔣萬安眼前，希望他兌現承諾。

議員許淑華提到，新竹市開出首槍加碼消費金5000元，蔣萬安是否要順應潮流實踐還稅於民的主張，蔣一家5口除了中央合計5萬元，如果台北市也發，其可再領10萬5000元。

蔣萬安回應，各縣市財政狀況不一，考量台北市目前財政狀況和紀律，接下來將投入相當多的重大公共建設經費，並未允諾普發現金。

