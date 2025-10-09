為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高雄老舊公車站愛心椅影響市容 交通局：中央預算未核定

    2025/10/09 16:46 記者黃良傑／高雄報導
    高雄老舊公車站愛心椅影響市容，交通局表示中央預算未核，將由市府先編預算因應。（記者黃良傑攝）

    高市議員張博洋今天在交通部門質詢時，直指交通局設置公車站新座椅後，馬上又出現新的愛心椅，但這些愛心椅老舊又各式款式，影響市容觀瞻。交通局表示，因今年中央預算有限未核，將先改編列市府115年預算，待議會審議過即可施作。

    張博洋分析，公車搭乘總人次3689萬次，其中使用敬老卡佔30％，使用愛心卡佔6％，總計高達36％需要候車椅的公車客群，等公車若沒有椅子坐，在烈日高溫或大雨下候車，對這群乘客非常辛苦。

    交通局提出說明，針對站牌旁被放置愛心椅，造成市貌雜亂無章，甚至五花八門的老舊愛心椅，影響動線與安全，將要求維護廠商加強巡查、回報，除移除外，並會勘協調增設候車椅或候車亭。

    張博洋質詢表示，今年4月質詢完，雖然有設置新公車座椅後，但馬上又出現新的「愛心椅」，代表候車民眾的需求仍沒有被解決？椅子數量也不足。

    交通局表示，以往設置申請中央補助執行預算為2900萬元，可施作45座候車亭、30座候車椅、150座集中式站牌，數量還可視需要調整，但因今年中央預算有限未核，故先改編製市府115年預算，待議會審議過即可施作，數額與以往相同，並以候車椅納入優先施作，同時爭取當地住家支持設置。

    另有關街友佔據問題，將參考議員提供防躺案例，納入設置考量，希望移除破壞市容景觀的各類老舊愛心椅，也能解決老弱婦孺搭公車有候車椅休息。

