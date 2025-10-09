為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    郝龍斌拋2026共組聯合提名委員會 黃國昌：保持開放態度

    2025/10/09 16:07 記者李文馨／台北報導
    民眾黨主席黃國昌今天出席「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席選情激戰，黨主席候選人、前台北市長郝龍斌拋出在野2026籌組「聯合提名委員會」，研商雙方都能接受的整合機制。民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，民眾黨虛心聆聽，但現正值國民黨主席選舉，他不適合評論個別候選人政見，不過民眾黨保持開放態度。

    民眾黨今天在政大公企中心舉行「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，黃國昌於會前接受媒體聯訪。媒體詢問，如何看待郝龍斌拋出在野2026籌組「聯合提名委員會」，接下來藍白合作有無具體方向。

    黃國昌表示，目前正值國民黨主席選舉，民眾黨對友黨黨主席選舉時的主張，都虛心聆聽並納入思考，不過民眾黨不適合評論個別候選人政見；如同研討會揭示的主題，聯合政府希望能創造真正的團結與共生、共榮，涉及的不只是權位分配，而是追求共同政策與實踐價值，盼聆聽學者專家高見後能得到啟發。

    至於是否會在縣市長選舉籌組聯合提名委員會？黃國昌說，聯合政府研討會是延續前黨主席柯文哲參選總統的政見價值，若要在台灣進一步具體實踐，民眾黨希望得到更多外國與學者專家經驗；至於未來走向，民眾黨保持開放態度，希望能與台灣各界合作、討論。

