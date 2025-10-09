邱議瑩服務處副主任告藍營粉專亂爆料 國民黨：合理質疑應受檢視

民進黨立委邱議瑩服務處副主任林慧欣今赴橋頭地檢署，按鈴申告國民黨粉專亂挖政治天坑陷人於罪。（邱議瑩服務處提供）

民進黨立委邱議瑩服務處副主任林慧欣今赴橋頭地檢署，按鈴申告國民黨粉專亂挖政治天坑，用不符合事實影射意圖陷人於罪，請司法還原真相遏止國民黨惡行；國民黨表示，依據網路公開資訊及新聞媒體報導，合理質疑邱委員團隊，邱委員既然要參選高雄市長，應接受社會高標準檢視。

林慧欣指出，國民黨臉書專頁發布「美濃大峽谷案，挖出民進黨關係黑洞？」將涉案地主家族與自己參選議員團隊連結，但涉案地主兒子111年6月至12月參與林慧欣團隊，此後已結束合作關係，與自己和邱委員團隊無關；但國民黨粉專未盡查證之責，在社群平台發布圖文，以「助理」將涉案地主兒子與自己連結，誤導外界認為雙方仍有合作關係，完全與事實不符，更嚴重影響她的名譽。

她認為，國民黨身為台灣最大在野黨，官方粉專發布資訊應做好查證，卻用來路不明資料，亂挖政治天坑、胡亂爆料，牟取政治利益非常可惡，透過司法途徑遏止惡質行為。

國民黨回應，民進黨從黨中央到地方，惡意造謠跟立委柯志恩毫無關係的無黨議員石姓助理是自家特助，還說柯志恩是「自盜自演」，國民黨依據網路公開資訊及新聞媒體報導，合理質疑邱委員團隊，邱委員既然要參選高雄市長，本該以更高標準接受檢視，反問依照民進黨過去質疑標準，團隊使用周姓助理不知道他家底細跟背景嗎？

國民黨說，當時林慧欣參選時，還是以邱議瑩子弟兵之姿在地方勤跑，而林慧欣稱涉案地主兒子是於111年間參與她的團隊，所以地主的兒子在團隊裡不是事實嗎？邱議瑩日前發圖卡寫說111年就持續追蹤盜採情事，還很剛好是同一年，當柯志恩被民進黨鋪天蓋地抹黑時，因為民進黨中央散播不實謠言，最後柯志恩才提告以正視聽，反觀林慧欣被點出助理是地主兒子事實時，激動濫用司法資源提告。

