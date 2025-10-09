不要變成「蔣大話」！ 林延鳳送對聯酸蔣萬安：前暗山盟海誓、睏醒昨暝歹勢

進黨議員林延鳳狠酸，蔣萬安宣布輝達落腳北士科時，「五月笑嘻嘻、十月慘兮兮」，看不到蔣萬安與市政團隊以「嚴謹、精確」態度處理市政，並送對聯「前暗山盟海誓、睏醒昨暝歹勢」、橫批則是「澳大喜功」。（記者孫唯容攝）

台北市長蔣萬安今（9）日赴北市議會施政報告，民進黨議員林延鳳狠酸，蔣萬安宣布輝達落腳北士科時，「五月笑嘻嘻、十月慘兮兮」，看不到蔣萬安與市政團隊以「嚴謹、精確」態度處理市政，並送對聯「前暗山盟海誓、睏醒昨暝歹勢」、橫批則是「澳大喜功」。

林延鳳說，過去議會成立調查小組，有關任何的評估、風險，都以為市府都已經召開三方的協調會議達成共識，市長的宣示對外就等同於你的承諾，這無關黨派、招商無關黨派，每個人都希望輝達留在台北市，所以她會覺得說處理市政的態度是要「嚴謹、精確」，但是這四個字在過去，不要說一年，在半年的時間內，看不到蔣市府有讓外界有感。

林延鳳強調三點，第一、公館圓環的拆除；第二、新工處讓讓李四川副市長牽一隻有資安疑慮的中國機器狗，後來又把責任推給廠商；最後當然是輝達的爭議，當時五月的宣布，到現在十月慘兮兮，到現在輝達現在說不一定只能來北士科，其他的縣市現在磨刀霍霍爭取，北士科現在T17、18不是輝達的最優選擇的話，那請問現在北市府的臉要放在哪？國際上是怎麼看，台北市蔣市府的執政能力？

林延鳳說，今天她準備一個手板、一個對聯，想要提醒蔣市長，不要變成「蔣大話」， 要腳踏實地、好好努力，不要變成「前暗山盟海誓、睏醒昨暝歹勢」。

