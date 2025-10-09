張景森遭狗仔跟監嗆「下地獄」 黃國昌反批「沒格局」

黃國昌今天出席由民眾黨舉辦的「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇前受訪表示，當過政委的人做出這種沒格局的發言，他很遺憾。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，前政務委員張景森今天發文痛斥「黃國昌這個人應該要下地獄」。黃國昌今天下午受訪表示，當過政委的人做出這種沒格局的發言，他很遺憾；但張把前總統蔡英文交付的農電共生政策，交給利害關係企業，跟業者吃香喝辣，質疑他還有臉出來說三道四。

鏡報新聞網與鏡週刊近日接連報導黃國昌長年培養「跟拍集團」，雇用狗仔跟監、偷拍不同立場的政治人物，受害者包含現任行政院長卓榮泰、前行政院長陳建仁、蘇貞昌，府院黨三大秘書長林佳龍、李孟諺、林右昌等人，前行政院政務委員張景森，民進黨立委王義川等也都曾被跟拍。

張景森今天在社群平台以「黃國昌這個人應該要下地獄」為題表示，黃國昌的狗仔團隊不只跟監政敵，也跟監民間的企業家。跟監偷拍到照片，質疑他能揭發什麼真正的弊案？「他只是要畫面，利用狗仔拍到的照片連連看、看圖編故事，再利用勾結的媒體扭曲、抹黑、潑糞，他說你是弊案，你就是弊案！」

他也說，黃國昌還運用立委職權，在國會對政府裡面那些怕事沒有鳥蛋的官員施壓，間接利用政府的力量去介入民間企業內部紛爭，從中取利，搞垮企業。這是他親眼看到的例子，「我覺得他不下地獄是沒有天理！有空再來跟大家講一講這個故事，反正我現在比較閒！」

黃國昌下午出席由民眾黨舉辦的「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，他會前受訪說，一個當過政務委員的人，做出這種沒格局的發言，只能說「我很遺憾」。

他也說，時任總統蔡英文將農電共生政策交給張景森，而張景森竟然將其交給聯合再生的業者執行，「這是什麼樣腐敗的官商體制，才會出現那麼墮落的狀況？」過去張景森在職時都沒有和台灣人民好好解釋清楚，現在用這種惡毒的語言，恣意謾罵，真的不知道如何形容這樣的格局。

