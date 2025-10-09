為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    公務人員育孫留停規範放寬！ 考試院會審議通過3修正條文

    2025/10/09 15:15 記者楊綿傑／台北報導
    考試院會今審議通過公務人員留職停薪辦法第5條、第6條、第9條修正草案，放寬育孫留職停薪規範。（資料照）

    考試院會今審議通過公務人員留職停薪辦法第5條、第6條、第9條修正草案，放寬育孫留職停薪規範。（資料照）

    為因應少子女化及高齡化的社會發展趨勢，考試院院會今審議通過公務人員留職停薪辦法第5條、第6條、第9條修正草案，放寬育孫留職停薪及增訂留職停薪期間業務代理等規範。考試院表示，透過提供公務人員完善且具有彈性的留職停薪制度，使公務人員得以兼顧家庭及職場工作，草案將儘速函請行政院同意會銜後發布施行。

    此次修正重點包括，於第5條增列申請育孫留職停薪，各機關不得拒絕的規定，並刪除原限於「孫子女無法受雙親適當養育或有特殊事由」始得申請的限制。

    另於第6條增列申請育孫留職停薪期間，最長可一次申請至孫子女滿3足歲止，不受有關「留職停薪期間以2年為限，必要時得延長1年」的限制。

    而第9條則增列薦任以下主管人員育孫、侍親留職停薪期間所遺業務，由現職薦任以下非主管人員代理時，該代理人的業務，可以由約聘或約僱人員辦理，以適度減輕代理人的雙重工作負擔，並兼顧機關業務推動。

    考試院指出，考量育嬰及育孫留職停薪均為養育3足歲以下幼兒，並尊重各家庭在育兒方式上的實際需求，因此刪除申請育孫留職停薪的限制，並放寬育孫留職停薪期間，使其與育嬰留職停薪期間規範一致；另為使留職停薪人員得以照顧家庭，以及減輕現職人員工作的負擔，新增育孫及侍親留職停薪期間，其業務由薦任以下非主管人員代理時，該代理人的業務可以由約聘僱人員辦理等規定。

    考試院表示，此次修正是為因應當前少子女化及高齡化趨勢，並考量到現行我國社會多元育兒方式及家庭結構態樣，進一步放寬育孫留職停薪的相關規定，同時也增訂育孫及侍親留職停薪期間業務代理等規範，以期建構更友善的職場環境。

