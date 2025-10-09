為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    輝達用地卡關》蔣萬安議會挨轟！ 何孟樺籲別當「招商渣男」、黃瀞瑩送「養聲」聖品

    2025/10/09 15:09 記者董冠怡／台北報導
    民眾黨議員黃瀞瑩送上「養聲」聖品，要求蔣大聲喊出要輝達留在台北。（記者董冠怡攝）

    民眾黨議員黃瀞瑩送上「養聲」聖品，要求蔣大聲喊出要輝達留在台北。（記者董冠怡攝）

    輝達屬意北士科的T17、T18基地，設置海外總部，但目前用地取得卡關。台北市長蔣萬安今赴市議會報告，多名議員連番砲轟蔣，其中，民進黨議員何孟樺喊話蔣萬安不要成為只出一張嘴的「招商渣男」、民眾黨議員黃瀞瑩另送上「養聲」聖品，要求蔣大聲喊出要輝達留在台北。

    何孟樺表示，蔣萬安先前說為了爭取輝達，一年來市府以行動展現誠意，主動提供不同方案，持續釐清疑慮，並說與黃仁勳有默契、AI產業發展日新月異，全力協助，沒有最快、只有更快，如今用地取得卡關，難道這就是市府招商誠意？要求市府應該要有新的產業用地規劃，不要嫌中央又要靠中央，如果市府無法幫輝達解決問題，相信未來所有科技大廠，都會對市府招商能力打下大問號，喊話蔣萬安不要成為指出一張嘴的「招商渣男」。

    黃瀞瑩指出，此屆任期已到九局下半，許多市政議題要來拆彈，身為士林、北投在地民代，全力歡迎輝達進駐北士科，希望市府避免政治口水、強化各方合作角色，盡量協調北士科留下輝達，先前數度在新聞上看到副市長李四川發言，然而目前看不見蔣萬安的角色和責任，呼籲市長出面協調、當公務人員的後盾，同時希望市長可以主動報告磋商情形、可行方案，與市議會討論，朝野共同合作把輝達留在台北市，並送上草本「養聲」聖品，要蔣大聲喊出要輝達留在台北。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播