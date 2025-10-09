輝達用地卡關》蔣萬安議會挨轟！ 何孟樺籲別當「招商渣男」、黃瀞瑩送「養聲」聖品

民眾黨議員黃瀞瑩送上「養聲」聖品，要求蔣大聲喊出要輝達留在台北。（記者董冠怡攝）

輝達屬意北士科的T17、T18基地，設置海外總部，但目前用地取得卡關。台北市長蔣萬安今赴市議會報告，多名議員連番砲轟蔣，其中，民進黨議員何孟樺喊話蔣萬安不要成為只出一張嘴的「招商渣男」、民眾黨議員黃瀞瑩另送上「養聲」聖品，要求蔣大聲喊出要輝達留在台北。

何孟樺表示，蔣萬安先前說為了爭取輝達，一年來市府以行動展現誠意，主動提供不同方案，持續釐清疑慮，並說與黃仁勳有默契、AI產業發展日新月異，全力協助，沒有最快、只有更快，如今用地取得卡關，難道這就是市府招商誠意？要求市府應該要有新的產業用地規劃，不要嫌中央又要靠中央，如果市府無法幫輝達解決問題，相信未來所有科技大廠，都會對市府招商能力打下大問號，喊話蔣萬安不要成為指出一張嘴的「招商渣男」。

黃瀞瑩指出，此屆任期已到九局下半，許多市政議題要來拆彈，身為士林、北投在地民代，全力歡迎輝達進駐北士科，希望市府避免政治口水、強化各方合作角色，盡量協調北士科留下輝達，先前數度在新聞上看到副市長李四川發言，然而目前看不見蔣萬安的角色和責任，呼籲市長出面協調、當公務人員的後盾，同時希望市長可以主動報告磋商情形、可行方案，與市議會討論，朝野共同合作把輝達留在台北市，並送上草本「養聲」聖品，要蔣大聲喊出要輝達留在台北。

