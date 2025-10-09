為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    館長「斬首說」扯言論自由 黃暐瀚舉恐嚇馬英九下場：到極權國家去講講看？

    2025/10/09 15:48 即時新聞／綜合報導
    館長陳之漢。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢日前在直播中喊「把賴清德狗頭斬下來」引發爭議，館長事後扯「台灣都沒有言論自由啦？」對此，資深媒體人黃暐瀚舉出當年恐嚇馬英九不同人的下場，直言言論自由不等於隨便亂說，揚言說要殺總統，或鼓勵別人殺總統，即使在崇尚言論自由的民主社會，也是不可以的。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，言論自由不等於隨便亂說，揚言說要殺總統，或鼓勵別人殺總統，即使在崇尚言論自由的民主社會，也是不可以的，舉幾個例子，2010年國小老師冒用同事名義寄發電子郵件，揚言刺殺馬英九（總統），檢方起訴「偽造文書罪」，法院判七個月，校方不續聘；2011年男子在網路揚言要「撲殺」馬英九女兒。刑事局掌握電腦IP位置，逮捕到案，最後判拘役50天。

    2011年男子寫電子郵件到總統府民意信箱，揚言刺殺馬總統。最後以恐嚇罪判處拘役20天，可易科罰金2萬元；2011年男子打電話到「110」台北市警局勤務中心，揚言刺殺馬英九，以恐嚇等罪嫌送辦。最後以被告精神狀況欠佳，犯後態度良好，緩起訴兩年；2018年男子於公共電話亭，打電話給警局揚言刺殺前總統馬英九，警方在一天之內逮補，以恐嚇危害安全罪送辦。

    黃暐瀚指出，有些網友不解，2018年馬英九都卸任總統了，怎麼警察動作還這麼快？因為根據「特種勤務條例」，國安特勤中心保護的對象，包括總統副總統及其家人，以及卸任的總統副總統，都是加倍的嚴格。

    黃暐瀚續指，事實上，揚言要刺殺總統的，遠比媒體上能看到的更多，光是在2012年總統大選期間，宣稱要對馬英九不利的恐嚇案，就有12起，通通法辦，另外像是宣稱飛機有炸彈，法辦！宣稱要炸掉市政府，罰50萬！

    黃暐瀚直言，法辦，不見得重辦，但一定得辦，這是法治社會的基本原則，你說只是講一講，又沒真的做，你到極權國家去「講講看」？講完就知道跟法治社會，有什麼不同。

