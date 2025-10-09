黃國昌：組成執政聯盟永不放棄監督 追求政策價值非政黨利益

民眾黨主席黃國昌今天出席「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。（記者王藝菘攝）

台灣民眾黨今天下午在政大公企中心舉行「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。主席黃國昌致詞表示，民眾黨推動聯合政府理念時，「我們在意的是政策價值的追求，而不是政黨利益的結合」；他也強調，即使民眾黨未來有機會與其他政黨組成執政聯盟，民眾黨永遠不會放棄監督者的角色。

黃國昌表示，兩年前的10月9日，創黨主席柯文哲舉行總統參選記者會提出聯合政府的主張，希望國家共容、共融、共榮；而柯兩年前所提出的主張，讓他們格外珍惜與引發省思。

請繼續往下閱讀...

他說，明天是中華民國114歲的生日，國家生日是國家的喜事，他們本來期待迎向的是團結全民、展望未來的時刻；但不幸的是，連續兩年，在10月10號國慶的前夕，台灣都遭遇颱風重創、災情慘烈，這凸顯了一個殘酷的現實，由賴清德所領導民進黨的少數政府，讓整個國家四分五裂，政治上面高度對立，連最基本的救災防災都已經陷入失能的狀態。

黃國昌表示，去年山陀兒風災重創北海岸、金山萬里，當時賴清德雖然說，未來中央會跨部會合作，與地方政府同心協力，推動各縣市的治水計畫；另一方面，卻操弄災情、嚴詞批判、打壓在野黨。台灣今年夏天迎來丹娜絲颱風，造成嘉義台南地區1.6萬戶家破人亡、屋頂破損，總統卻要年邁的災民自己爬屋頂。

談及聯合政府理論，黃國昌簡介聯合政府的四代演進歷程，並說明這些理論與實際經驗帶給他們的啟發，包括中央跟地方行政首長選舉的方式，以及從中央到地方合作的可能性；包括即使是全國性的政黨，在地方如果有相同的政治基礎，在地方聯合執政的可能性；也包括，「這絕對不只是權位的分配，它更重要的是政黨跟政黨合作的時候，彼此之間有深度的協議」。

黃國昌指出，從德國梅克爾時期的大聯合政府，簽了數百頁政黨合作的協議，討論的不是誰當哪一個部的部長，他所討論的是，接下來聯合執政的過程當中，要實踐的政策、價值是什麼，藉由這個深度協議，清楚地讓社會知道，這是一個為了理念、為了價值、為了實踐而合作的執政聯盟。

黃國昌強調，對民眾黨而言，在推動有關聯合政府理念的時候，「我們在意的是政策價值的追求，而不是政黨利益的結合」；其次，即使未來民眾黨有機會跟其他的政黨組成執政聯盟，民眾黨永遠不會放棄監督者的角色，不管是在國會持續的監督，或者是在行政部門內控的監督單位裡面。

黃國昌說，明天是中華民國的國慶，是這個國家的生日。面對一個失能的少數政府，台灣已經沒有繼續內耗的本錢了；面對內憂外患，台灣需要的不是推諉卸責，而是團結合作。當國際挑戰逼近的時候，人民要的不是密室黑箱，而是真正跨黨派的共赴國難。

黃國昌認為，只有透過制度化的聯合政府，讓政策透明、讓責任清楚，台灣才能夠走出政黨惡鬥以及少數政府，不管是藉由大撒幣，還是藉由黨、檢、媒三位一體，追殺他們政治上面競爭的對手，不惜踐踏台灣民主法治的惡劣手段，台灣必須要拋棄、揚棄、告別少數政府所造成的撕裂跟傷痕，才能夠真正凝聚力量，為全體台灣人找到未來共同的道路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法