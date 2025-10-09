為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    普發現金在即 此一相關經費遭藍委砍2千萬

    2025/10/09 15:02 記者謝君臨／台北報導
    立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。（記者謝君臨攝）

    立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。（記者謝君臨攝）

    立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。有關「普發現金」相關預算，國民黨立委賴士葆原提案，要求刪減財政部國庫署所編列的「業務費」5千萬元，經協商改為刪減2千萬元，其中包含125萬文宣費，科目自行調整。

    立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會8日、9日舉行聯席會議，審查行政院函請審議韌性特別預算案，昨已完成詢答程序，今續針對朝野立委所提237案預算提案進行審查，其中與「普發現金」相關的提案僅4案，除賴士葆所提刪減業務費之外，其餘3案均為主決議。

    賴士葆提案指出，有鑒於國庫署編列韌性特別預算案，「普發現金」項下列有「業務費」3億5304萬元，較上次增加2143萬6千元，辦理交易手續費、自動櫃員機變更設計及網路客服行政廣宣等費用，查本次普發現金的領取方式與上次相同，其中又以登記與直接入帳占比最高約六成，相關費用支出應可大幅減少。

    提案續指出，另媒體廣宣可經由院會部會新聞記者會及地方村里辦公處等方式宣導，因此提案刪除上述「業務費」5千萬元。

    經討論，該案與國民黨立委翁曉玲所提刪減普發現金「媒體政策及業務宣導費」一併處理，最終刪減2千萬元，包含文宣費125萬元，科目自行調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播