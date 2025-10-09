普發現金在即 此一相關經費遭藍委砍2千萬

立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。（記者謝君臨攝）

立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。有關「普發現金」相關預算，國民黨立委賴士葆原提案，要求刪減財政部國庫署所編列的「業務費」5千萬元，經協商改為刪減2千萬元，其中包含125萬文宣費，科目自行調整。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會8日、9日舉行聯席會議，審查行政院函請審議韌性特別預算案，昨已完成詢答程序，今續針對朝野立委所提237案預算提案進行審查，其中與「普發現金」相關的提案僅4案，除賴士葆所提刪減業務費之外，其餘3案均為主決議。

賴士葆提案指出，有鑒於國庫署編列韌性特別預算案，「普發現金」項下列有「業務費」3億5304萬元，較上次增加2143萬6千元，辦理交易手續費、自動櫃員機變更設計及網路客服行政廣宣等費用，查本次普發現金的領取方式與上次相同，其中又以登記與直接入帳占比最高約六成，相關費用支出應可大幅減少。

提案續指出，另媒體廣宣可經由院會部會新聞記者會及地方村里辦公處等方式宣導，因此提案刪除上述「業務費」5千萬元。

經討論，該案與國民黨立委翁曉玲所提刪減普發現金「媒體政策及業務宣導費」一併處理，最終刪減2千萬元，包含文宣費125萬元，科目自行調整。

