2026綠營誰選台北市長？藍議員點名「他」對蔣萬安威脅最高

民進黨選舉對策委員會日前開會討論台北市長候選人潛在人選，引發各界關注。對於明年誰出任挑戰國民黨籍台北市長蔣萬安，國民黨北市議員張斯綱就點名，綠委王世堅是綠營對蔣萬安威脅最大人選。蔣萬安今（9日）被問到此問題則未多做回應。

張斯綱8日在網路節目「下班瀚你聊」接受媒體人黃暐瀚訪問，對於綠營2026台北市長人選，他直言立委吳思瑤、行政院副院長鄭麗君最有可能，但如果是王世堅橫空出世，對蔣萬安威脅最高，因為對市政熟悉，在整體市場或許接受度也比綠營其他人高。

不過，張斯綱也指出，縱使王世堅接受度高，也未必真的能出線，畢竟王世堅也都說「一定不是我」，王世堅未必是民進黨高層屬意的人選。

同場受訪的民進黨北市議員林亮君說，無法回答誰會出線代表綠營選台北市長，但目前傳出較積極爭取的是壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農；她也說，民進黨有相關機制，除了初選也可能用徵召、協調方式，預計農曆年前決定人選，無論如何會派出最強棒，對民進黨的小雞們也是大大振奮。

