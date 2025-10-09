小草工程師扯「為了辦柯文哲失去輝達」 粉專被灌爆

輝達進駐北士科卡關。（資料照）

輝達原屬意將台灣總部設在北士科T17、T18基地，但取得用地卡關，讓台北市長蔣萬安飽受批評，總統賴清德則表示，中央能幫忙的部分一定全力幫忙，也請行政院就北市府送上來的相關核備案，加速來提供。不料，卻有小草粉專痛批「為了法辦柯文哲，我們失去輝達總部」，並表示因為賴清德、北檢鷹犬讓蔣萬安怕觸犯圖利罪什麼事都做不了，文章一出立刻被罵翻。

小草粉專「工程師看政治」6日發文表示「為了法辦柯文哲，我們失去輝達（NVDA）總部，你相信嗎？」粉專稱，輝達原擬將亞洲營運總部設於台北北士科，但因不接受由第三方先興建後轉移產權的模式，導致與新光人壽在地上權處理上遲遲無法落地。文中強調，市府曾提出由中央專案核准的解方，卻遭中央以「北市可自行處理」推託，最終陷入僵局。

粉專更批評，正因為賴清德與「北檢鷹犬」在背後緊盯，讓蔣萬安不敢貿然核准，「蔣萬安在台北巿除了延續柯文哲先前的規劃以外，了不起只能補路修燈，其它什麼事也做不了，因為不管做什麼都一定觸犯圖利罪。」文章還批，「但賴萊爾為了羈押柯文哲，間接葬送了這項難得的投資案，不知道誰能賠我們幾千個工作，與一座AI中心？」

文章PO出後，連續多日引發爭議，固然有「小草」同意文章內容大罵賴清德，但也有不少網友相當傻眼，作家謝知橋就直接在下方留言諷刺：「這粉專會讓人懷疑工程師這麼蠢的嗎？」

其他網友也紛紛留言：「你這個工程師是不是習慣出包之後，就開始檢討老闆檢討同事，就是不會檢討自己？」、「平行時空真的存在欸，這粉專是要讓我們工程師被看笑話的嗎」、「奇文共賞」、「你要不要看你到底在說什麽？」、「所以不違法就不會做事了？」

據了解，該粉專每篇文章平均留言約在數十到一百則左右，而該篇文章至今已有近3000則留言，另有1200多次分享，討論度相當熱烈。

