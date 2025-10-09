披民主外衣搞專制獨裁 綠議員送蔣萬安「和蔣中正同款」軍裝

陳賢蔚（左）送軍衣給蔣萬安。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安今（9日）赴北市議會施政報告，民進黨議員陳賢蔚批評，蔣萬安上任來強拆和平新生天橋、公館圓環，又參與非法集會，身穿西裝披著民主外衣，幹的卻是獨裁專制之事；他當場送上一套蔣中正軍裝給蔣萬安，希望市長時刻警惕；蔣萬安全程低頭不語未有反應。

今日施政報告前，多名議員申請程序發言，陳賢蔚批評，蔣萬安去年不溝通就強拆和平新生天橋，後來又到北檢參與國民黨的非法集會抗議，民眾希望市長守護法治，卻換來踐踏法治的市長，讓人遺憾。

陳賢蔚指，近來蔣市府更史無前例，在未與議會溝通的前提下就下令市府局處面臨議員索資期限至少是3天後給，這變相剝奪議會的監督權；此外，對於公館強拆的作為，也不尊重在地居民的民意反彈。

陳賢蔚說，面對民眾抗議，蔣萬安充耳不聞，蔣萬安平時西裝筆挺，看起來是民選市長，做的事情卻是專制獨裁、罔顧民意，讓他聯想到身穿軍裝的威權象徵，台北市不需要披著民主外衣的獨裁市長，而是需要傾聽民意的北市首長。

陳賢蔚並送上一件仿蔣中正的軍衣，希望蔣萬安能夠好好反省，尊重民意。

