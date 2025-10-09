為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    披民主外衣搞專制獨裁 綠議員送蔣萬安「和蔣中正同款」軍裝

    2025/10/09 14:31 記者甘孟霖／台北報導
    陳賢蔚（左）送軍衣給蔣萬安。（記者甘孟霖攝）

    陳賢蔚（左）送軍衣給蔣萬安。（記者甘孟霖攝）

    台北市長蔣萬安今（9日）赴北市議會施政報告，民進黨議員陳賢蔚批評，蔣萬安上任來強拆和平新生天橋、公館圓環，又參與非法集會，身穿西裝披著民主外衣，幹的卻是獨裁專制之事；他當場送上一套蔣中正軍裝給蔣萬安，希望市長時刻警惕；蔣萬安全程低頭不語未有反應。

    今日施政報告前，多名議員申請程序發言，陳賢蔚批評，蔣萬安去年不溝通就強拆和平新生天橋，後來又到北檢參與國民黨的非法集會抗議，民眾希望市長守護法治，卻換來踐踏法治的市長，讓人遺憾。

    陳賢蔚指，近來蔣市府更史無前例，在未與議會溝通的前提下就下令市府局處面臨議員索資期限至少是3天後給，這變相剝奪議會的監督權；此外，對於公館強拆的作為，也不尊重在地居民的民意反彈。

    陳賢蔚說，面對民眾抗議，蔣萬安充耳不聞，蔣萬安平時西裝筆挺，看起來是民選市長，做的事情卻是專制獨裁、罔顧民意，讓他聯想到身穿軍裝的威權象徵，台北市不需要披著民主外衣的獨裁市長，而是需要傾聽民意的北市首長。

    陳賢蔚並送上一件仿蔣中正的軍衣，希望蔣萬安能夠好好反省，尊重民意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播