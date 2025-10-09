為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    狗園起始點是黃國昌錄音檔外流 溫朗東：賴品妤曾玟學恐是第一組受害者

    2025/10/09 15:00 即時新聞／綜合報導
    前民進黨立委賴品妤（右）和男友苗栗縣議員曾玟學（左）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日身陷狗仔集團醜聞，名嘴溫朗東梳理時間軸發現，CTWANT在2020年9月2日至5日苗栗縣議員曾玟學跟前民進黨立委賴品妤交往被跟拍4天，背後的狗仔團可能是黃國昌找的徵信社，而跟監馮光遠的記者李承植當時正在CTWANT當記者，整個故事兜起來：黃爸爸狗園，組成動機是黃國昌被爆出錄音檔，外包徵信社，發現太貴，之後才自己組團，第一組受害者，可能就是曾玟學跟賴品妤。

    溫朗東在臉書PO文表示，剛跟四叉貓在鏡電視同台，腦力激盪，大有斬獲，四叉貓說，黃國昌狗園的起始點是2020年8月下旬被爆出錄音檔，內容嗆說要選總統、蔡英文會很剉。黃國昌大怒，找徵信社調查黨內2人，徵信社開價90萬元。

    溫朗東指出，他忽然想到一事，曾玟學跟賴品妤交往被跟拍4天，是2020年9月2日至9月5日，CTWANT的獨家。從時間點來看，背後的狗仔團可能是黃國昌找的徵信社，四叉貓加碼一查，發現李承植（徐永明前助理，黃國昌派去監督馮光遠）當時正在CTWANT當記者。我確認了一下，確實2020年到2022年CTWANT都有記者李承植的報導。

    整個故事兜起來：黃爸爸狗園，組成動機是黃國昌被爆出錄音檔，外包徵信社，發現太貴，之後才自己組團。而第一組受害者，可能就是曾玟學跟賴品妤。

