韌性預算審查》欲砍11億海研預算 翁曉玲未到場提案送協商

立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，朝野立委共提出237案。其中，國民黨立委翁曉玲提案刪減海洋委員會辦理海洋地形、海床災害潛勢及水文監測近11億元。在海委會主委管碧玲說明後，由於翁並未在場，國民黨團書記長林沛祥在尊重翁的情況下要求保留提案，送交朝野黨團協商。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會8日、9日舉行聯席會議，審查行政院函請審議韌性特別預算案，昨已完成詢答程序，今續針對朝野立委預算提案進行溝通討論。

海委會於本次特別預算共計編列295億6223萬6千元，包含辦理海域偵蒐及巡防裝備籌建148億9371萬元、辦理各級巡防艦艇籌建及海巡基地設施強化119億1537萬元、海巡資通訊基礎設備及系統汰換升級16億5386億元，以及海洋地形、海床災害潛勢及水文監測10億9930萬元。

對於海委會預算編列，翁曉玲提案指出，基於經費樽節原則、避免經費使用疊床架屋，海委會辦理海洋地形、海床災害潛勢及水文監測10億9930萬元，應予全數刪除，其餘預算凍結30%。

對此，管碧玲於現場提出資料表示，中國科研船大概有70幾艘在台海周邊海域經常性調查，她找出其中40艘在近3年包括在南海的航跡圖，顯示中國比台灣更了解台海，海委會海域調研每年大概都只有5千萬，這個計劃真的不能再等。她並提及，已和委員溝通到是否凍結10億改書面報告，盼凍結數字再往下修。

民進黨立委鍾佳濱則說，不明或可疑船舶接連割斷我國通訊光纖海纜，情況日益加重，除了修法，相關設備也要加強，他支持動用無人載具，並要求海委會要清楚說明，海域周邊科研調查，對於掌握我國光纖海纜通訊的必要性何在？有無遭到破壞須維修，或進行必要的維護和預防，這是國人所關切。

管碧玲說，這筆預算有要買水下滑翔翼，假如海委會有這樣的工具，調查水文地質地形，都有助於了解海纜要進行怎麼樣的防護或汰換。

經討論，由於提案人翁曉玲不在現場，林沛祥基於尊重提案人，要求本案暫先保留。最終會議主席、財政委員會民進黨籍召委李坤城裁示此一預算案保留，送交朝野黨團協商。

