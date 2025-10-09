多名閣員遭狗仔偷拍協助提告？ 行政院避重就輕未回答

多名閣員全被跟監偷拍，被問到行政院是否協助提出告訴？國安單位是否啟動境外資金調查？行政院今天在院會後記者會避重就輕，並沒有正面回答。被偷拍的政委林明林明昕則表示，有沒有需要提告，「要看上面安排」。（記者鍾麗華攝）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，媒體今（9日）再披露，行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等高層，以及多名閣員全被跟監偷拍，被問到行政院是否協助提出告訴？國安單位是否調查境外資金是否介入？行政院今天在院會後記者會避重就輕，並沒有正面回答。被偷拍的行政院政委林明昕則表示，有沒有需要提告，「要看上面安排」。

媒體報導多名現任與卸任閣員被跟拍，其中卓內閣就包括龔明鑫、梁文傑、陳時中、郭智輝及林明昕等人，而行政院長卓榮泰在2023年也曾被跟拍。行政院會後記者會，媒體問到跟拍是否違法？對於閣員被跟拍，行政院是否有相關因應對策，是否協助提出告訴，以維護政務人員以及公務員安心辦公環境？國安單位是否儘速查明以及是否有境外敵對勢力？

行政院發言人李慧芝表示，經濟部長龔明鑫是之前在行政院祕書長任內，的確有疑似有被跟拍的狀況發生，當時報案處理。相關的案件已由司法單位來調查釐清，如果不法的話，涉案人的確應該面對司法的制裁。

李慧芝強調，台灣是民主自由的國家，但新聞自由跟言論自由都是有界限，不能夠侵害人民利益與恐懼的自由，政治人物跟媒體應該都要自律，政治跟監非常不應該，也不能夠假民主之名來行牟利之實。

對於卓榮泰也曾被跟拍，李慧芝表示，這是「更早之前的事」，不是在院長任內，不過，卓揆也提醒過閣員們要注重自己的人身安全。

行政院政委林明昕今年初與立院民進黨團總召柯建銘見面時，也被拍下照片，指稱兩人密謀憲法訴訟法後續救濟程序。林明昕今天在院會後記者會表示，當天媒體也有報導，他是政務人員與立法委員做業務溝通，這是天經地義，沒有問題，所以他也坦蕩蕩的。對於有沒有需要提告，他強調，「要看上面安排」，他自己至少目前沒有什麼意願去處理這件事情。

