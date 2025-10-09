傅崐萁質詢在搞笑？王婉諭：長達1個多小時的「精心設計卸責大戲」

國民黨立委傅崐萁7日質詢行政院長卓榮泰。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流在光復鄉造成嚴重災情，針對權責問題，國民黨立委傅崐萁7日於立法院質詢行政院長卓榮泰時發生激烈口角。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，傅崐萁這場長達1個多小時的質詢是表演給鏡頭看的，而非利用這場質詢的機會釐清真相，痛斥「他的目的不是監督執政、檢討改進，而是混淆事實、推卸責任」。

王婉諭8日於臉書粉專發文表示，大家可能都覺得，傅崐萁那場長達1個多小時的質詢是在搞笑。但其實，這是他精心設計的一場卸責大戲。傅崐萁能在花蓮稱王這麼久，靠的從來不只是地方派系或「花蓮王」的稱號，而是他對政治算計的熟練、以及鋪天蓋地的訊息操控。

王婉諭指出，光復水災發生的當下，她第一時間呼籲：各黨停止政治口水、趕快救災。因為那時候還有好幾十位失聯者，任何的政治口水，都只會拖慢救災進度、毫無助益。當下人命關天，政治不該凌駕人性。「不過，當時，朝野的攻防早已開始了，而開出第一槍的，就是傅崐萁。」

當行政院長卓榮泰抵達花蓮前進指揮所，他立刻上演怒罵的戲碼。因為在他眼中，「黃金救援72小時」不只是救人的時間，也是輿論定調的關鍵時刻。他必須先出手，把「失能」的形象推給中央，免得風向吹到他和徐榛蔚身上。但傅崐萁沒有想到的，是花蓮縣府有多失能，資源調度混亂、交通管制失控、災情掌握低落，救災1週下來，風向自然又回到了他身上。

王婉諭提到，「傅崐萁非常很清楚，他重整旗鼓的最佳時機，就是質詢台上。我也當過立委，我可以告訴大家，質詢分成兩種：一種是為民發聲、監督施政；另一種是表演給鏡頭看的。傅崐萁的質詢，顯然是後者。」

大家要先注意一個眉角：為什麼傅崐萁1個人，可以講1個多小時，明明1個人只有半小時的質詢時間？這是他的慣用伎倆了，他會用「聯合質詢」的名義，佔用同黨立委時間，讓別人站旁邊點頭，他自己1個人唱獨角戲。

王婉諭直指，因為他要的不是災民權益、不是政策承諾、也不是真相，而是那幾段罵政府的鏡頭。如此一來，他就可以拿出來剪成影片，在新聞媒體、自媒體、地方社群，鋪天蓋地的轉傳。

「所以，實際上他到底問了哪些問題？」王將整段質詢聽完後整理給大家，「傅崐萁強調，中央七個部會依據《土石流及大規模崩塌疏散避難作業規定》，應當輔導地方政府選定疏散路線、避難收容處所。然而，中央七部會從未與地方政府討論過針對此事件應撤離的8600人的詳細疏散避難計畫、動線與收容所準備計畫。」

王婉諭指出，這叫做避重就輕。傅崐萁為什麼要這麼說？因為他要刻意迴避「輔導」2個字。把責任，推回去給中央。「傅崐萁質疑，中央政府針對撤離人數的變動缺乏準備。在早前的楊柳颱風（8月12日）時，農委會劃定的撤離人數約為600人。但當樺加沙颱風來襲，撤離人數暴增至8600人」，這叫做移花接木。

楊柳颱風、樺加沙颱風強度不同、影響不同，把它混在一起講，就是在模糊焦點。「傅崐萁指控，堰塞湖、河川上中下游、以及堤防的設計與管理權限皆屬中央管，正是因為中央沒有做好管理、沒有好好處理，才導致600萬方土石流入光復市區，造成人禍。」

王婉諭說，這是選擇性陳述。上半句他沒說錯，但多位專家早已說明，事前難以解決、只能加強撤離。但他為什麼隻字不提撤離？答案不言而明。

王婉諭透露，傅崐萁站上質詢台，成功演出了「監督」的戲碼，他的目的不是監督執政、檢討改進，而是混淆事實、推卸責任。畢竟在社群分眾的年代，真相不重要，重要的是誰搶佔了詮釋的至高點。「但從公民社會的角度，我們真的從這場質詢中得到什麼了嗎？我覺得幾乎沒有。」

依據《災害防救法》，台灣的防災體系原本就是「中央、地方、鄉鎮市區」3級制。中央與地方，不是敵人，而是夥伴。地方政府應該在第一線，負責執行與推動；中央則要協調、整合跨部門資源。

王婉諭最後說，這是一場分工合作的團體戰，不是互相攻擊的輿論戰。如果傅崐萁真的是在意人民權益的代議士，他該做的，是好好利用這場質詢的機會，釐清真相、爭取重建資源。但他選擇的，是卸責、指控、演出。一旦政治成了表演，災難就成了政客們的道具。而我們能做的，就是看清真相，拒絕再被這樣的戲碼操弄。

