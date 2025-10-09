太保市災後發3000元追加預算卡關 5代表抗議要求加開臨時會

5名代表今遞交連署書希望代表會儘速開臨時會，審查通過公所追加預算案。（記者王善嬿攝）

嘉義縣太保市公所規劃普發每人3000元災後振興金，連同其他災後復原經費，向市民代表會提追加預算案，因未通過二讀「卡關」，原預計11月發放恐有變數。5位支持公所的市民代表今率眾到代表會前抗議，遞交連署書，要求代表會儘速召開臨時會，審議公所所提的「3000元災後振興金」與「災後復原經費」追加預算案。代表會今回應，災後振興金案大會8月時基本已同意公所墊付支應、實行，因其他追加預算項目，部分代表有疑慮，二讀時表決未過半否決，公所提覆議案是否符合程序，待內政部釋疑後再處理。

市民代表蔡聰敏、吳宏哲、葉千田、朱聰麟、周玉岸今表示，公所已提2次追加預算案覆議案，代表會擱置不理，他們5名代表因而連署，訴求代表會召開臨時會，讓「3000元災後振興金」與「災後復原經費」追加預算案能三讀通過，公所依法執行，維護民眾權益。

太保市長鄭淑分說，8月初太保市公所提出「災後振興金」，普發每人3000元，弱勢族群發放弱勢關懷金每人1000元計畫，8月12日代表會同意計畫通過，公所9月9日提出「災後振興金」與「災後復原經費」追加預算案，18日二讀時遭否決，公所提2次覆議，代表會至今未開臨時會審查。

鄭淑分表示，代表會發公文稱已同意墊付支應，然而行政機關依法行政，若無依據，「沒安全感」，希望11名代表支持，儘速開臨時會審議通過追加預算案，讓程序完備，市民能早日領到災後振興金，各里災後復原工作能順利推進。

5名代表今與民眾到市民代表會前抗議，訴求代表會儘速開臨時會，審查通過公所所提的普發3000元等預算案。（記者王善嬿攝）

太保市長鄭淑分希望代表會儘速開臨時會，通過追加預算案。（記者王善嬿攝）

