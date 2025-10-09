為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    屏東安泰醫院大火案緩起訴撤銷 屏檢是否起訴影響明年選舉

    2025/10/09 14:06 記者葉永騫／屏東報導
    安泰醫院大火案榮譽院長蘇清泉在內的4名被告處以緩起訴（資料照）

    安泰醫院大火案榮譽院長蘇清泉在內的4名被告處以緩起訴（資料照）

    屏東安泰醫院在2023年發生大火，造成9人死亡事件，屏東地檢署對包括榮譽院長蘇清泉在內的4名被告處以緩起訴處分，屏東縣政府對此結果深感遺憾，認為不符合社會常理，高雄高分檢對於屏東地檢署偵結內容有意見，撤銷發回屏東地檢署續偵，屏東地檢署起訴與否，將影響明年的縣長選舉，引發地方議論紛紛。

    安泰醫院大火9死案，屏東地檢署偵結，檢察官認為蘇清泉等4名被告素行良好、坦承犯行且與家屬達成和解，加上違建已拆除、醫院具公益性等因素，因此予以附條件緩起訴，蘇清泉緩起訴期間2年，向公庫支付1千萬元，及在屏東縣泰武鄉、牡丹鄉等7個偏鄉提供20次義診服務。

    蘇清泉的胞兄蘇葳松，緩起訴1年，向公庫支付新臺幣500萬元，參加地檢署的法治教育8場次，提供40小時之義務勞務，醫院水電設備士鄭男，緩起訴期間1年，向公庫支付60萬元，參加本署之法治教育8場次，80小時之義務勞務，安檢師郭男，緩起訴期間2年，向公庫支付80萬元，提供20次無償授課服務。

    屏東縣政府則對於檢方沒有起訴表達強烈的不滿，全案高雄高分檢也認為有續查的必要，所以近期發回屏東地檢署續查。

    屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，將重新交由檢察官續查，最後結果是維持原來的緩起訴或者要起訴，將新接手的檢察官續查結果。

    由於蘇清泉被視為明年國民黨提名的屏東縣長參選人，起訴與否將關係到明年的縣長選舉，引起地方議論紛紛。

