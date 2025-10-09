恐損失10兆美元！國慶前夕投書外交期刊 林飛帆示警：中國併吞台灣將重創全球經濟

國慶日前夕，國安會副秘書長林飛帆在《Foreign Affairs》發表的專文〈台灣「以實力促進和平」的計畫──韌性投資如何嚇阻北京〉今天刊登。（圖擷取自《Foreign Affairs》期刊網站）

國慶日前夕，國安會副秘書長林飛帆在《Foreign Affairs》發表的專文〈台灣「以實力促進和平」的計畫──韌性投資如何嚇阻北京〉今天刊登，林飛帆向國際說明台灣在強化國家防衛韌性上的努力，並示警，若台灣被中國併吞，將取得印太主導權，嚴重威脅美、日、菲等國安全，全球經濟也將受到重創，預估損失高達10兆美元。

林飛帆表示，2012年以來，中國國家主席習近平從未掩飾其以武力併吞台灣、並追求印太主導權的野心。中共將這些目標包裝為「中華民族偉大復興」的一環，並以升級的軍事威脅以及跨領域混合手段不斷對台施壓，從幾乎每日的空域侵擾、大規模實彈演訓，到網攻與假訊息操作——意圖不僅在於恫嚇，更在削弱台灣的信心與抵抗意志。

林飛帆指出，台灣正推動系統性的「全社會防衛韌性」戰略，結合軍事準備、民主凝聚力、基礎設施強化與社會力量，目標是讓侵略的代價高到任何敵人都無法承受。7月舉行全國性漢光與城鎮韌性演習，首次整合軍隊、民眾、地方政府、非政府組織（NGO）及基礎設施網絡，象徵台灣防衛戰略從「純軍事防禦」轉向「全社會防衛韌性」，也反映台灣正深化的理念：要有效嚇阻中國，不僅仰賴軍事現代化，更需建立「社會韌性」。

林飛帆提到，侵略者在發動戰爭之前，往往會從民主國家的脆弱面下手。借鏡烏克蘭、芬蘭與以色列的全社會防衛經驗，這些源於更深層的社會理念「投降絕非選項」，我們深知和平不能靠綏靖主義來維持，戰爭的演變速度也提醒，小型民主國家若要在強權威脅下生存，必須在衝突發生前就做好準備，這也促使蔡英文政府3年前即著手整合民防計畫、強化基礎設施，並培養全民心理與物資層面的應變力。

林飛帆指出，從蔡英文總統任內奠定基礎，賴清德總統進一步將是社會韌性制度化，成立「全社會防衛韌性委員會」，並以五大韌性工作主軸推進，串聯企業、學界與公民社會，建立跨領域合作機制。與此同時，台灣國防預算預計於2026年超過GDP的3.3%，目標於2030年達5%，聚焦非對稱戰力，並提出總額5500億的強化韌性特別預算，綜合軍事與韌性支出。

林飛帆強調，韌性無法單靠預算採購而成，還需堅定的民意支持與社會共識，部分在野反對聲浪批評相關準備是「挑釁北京」，但事實恰恰相反。事實是，威權侵略者正以軍事擴張為目標強化戰備，台灣則是以守護現狀與自由民主為目的進行演練，台灣已經沒有時間等待，因此賴政府選擇加速整備的進程，包括美國在內的國際友盟國家，也正在加強與台灣政黨的互動，向各黨派說明這些準備的必要性與迫切性。

林飛帆也示警，正如台灣多次警告國際夥伴，北京的野心遠不止於台灣，中國與其盟友正企圖改寫全球秩序。一旦台灣淪陷，全球戰略格局將被根本改變，中國將獲得在西太平洋的前進基地，威脅多條重要海上航線，削弱美國履行印太防衛承諾的能力；第一島鏈的崩潰也將引發日本、菲律賓與南韓的警覺。若中國成功吞併台灣，亦將釋放出危險訊號：小型民主國家無法在強權陰影下生存。這不僅削弱民主陣營的信譽，也會助長將武力視為國家手段的錯誤觀念。

林飛帆接著說，全球經濟也將立即承受衝擊。在高度專業分工的全球供應鏈中，台灣生產絕大多數先進半導體，驅動當今的世界經濟。而在2024年，台灣港口貨運量創下6.9億計費噸的紀錄，且約有全球一半的貨櫃船需經台灣海峽。若此航線或製造能量受阻，從電子產品到汽車乃至軍工產業都將陷入停擺。彭博估計，台海戰爭可能每年造成全球 10兆美元經濟損失，相當於全球GDP的十分之一。

林飛帆表示，台灣的命運不僅是區域問題，更是對國際秩序能否承受威權擴張的考驗，賴政府深知此點，並展現出透過軍事能力與社會韌性建立可信嚇阻的決心，但隨著威權國家合作日益密切，並結合網攻、經濟脅迫與軍事威脅，印太和平的維繫不能僅靠台灣。「台灣正以堅定的意志與積極的行動，超越軍事層面打造全方位的防衛韌性，決心以實力促進和平。當台灣全速推進準備時，世界不應再對台灣決心捍衛其自由和未來有所懷疑。」

