不只黃國昌？王義川爆2組狗仔：大規模跟拍成本驚人

民眾黨主席黃國昌遭爆料指揮狗仔集團跟監政治人物，被跟拍的民進黨立委王義川今（9日）質疑，目前事證已經不是一組人、二組人，大量照片與資訊最後流向何方？中國是否擁有所有資訊，以及偷拍成本驚人，到底是誰出的錢？呼籲全面提告清查。

媒體今天羅列疑為狗仔偷拍的作品，包含現任行政院長卓榮泰，以及陳建仁、蘇貞昌先前在擔任行政院長期間，都曾被跟監偷拍；總統府、行政院、民進黨等府院黨的三大秘書長，林佳龍、李孟諺、林右昌等人，也都是目標。前警政署長黃明昭於2024年4月也曾遭偷拍。

對此，王義川透過社群平台指出，大規模跟拍，大量狗仔，大量照片與資訊，最後流向何方？中國擁有所有資訊嗎？目前事證已經不是一組人、二組人，偷拍成本驚人到底是誰出的錢？

王義川強調，這個足以造成內亂外患罪、國安重大事件，竟然是立法委員、國會議員、在野黨主席幹的？呼籲所有被拍的人，全面提告、全面清查，所有共犯一個都不要放過。

此外，王義川受訪表示，被狗仔集團偷拍的人很多，跟監龔明鑫有一點莫名其妙，希望有被跟拍的人全部報警調查，跟監人員是重疊，基本上就是集團。狗仔拍完照片，若沒有曝光的，這些資訊最後收集完，拿到哪裡去？若將收集完的資訊拿到中國，那就涉及「國安法」，後續由檢察官調查。

對於國民黨立委王鴻薇也捲入狗仔案，王義川直言，王鴻薇有沒有養狗仔，王要自己出來說；王的助理現在神隱，但老闆對於現職助理兼差賣照片，一句話都沒說，這看起來還滿奇怪的；呼籲王鴻薇應回頭問助理「你是不是在當狗仔頭？」

