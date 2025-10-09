為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。


    首頁 > 政治

    媒體爆4院長、府院黨3大秘書長都遭跟監偷拍 林楚茵：難怪黃國昌自豪「滿滿的D槽」

    2025/10/09 13:25 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」爭議，媒體報導今再爆出，包含行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等人全都遭到跟監偷拍，受害對象幾乎都是綠營人士，對此，民進黨立委林楚茵表示，難怪黃國昌自豪有「滿滿的D槽」！再問一次黃國昌到底錢從哪裡來？誰在供養？是不是中資介入？

    林楚茵在臉書PO文表示，難怪黃國昌自稱有「滿滿的D槽」，根據媒體報導指出，昌的狗仔集團受害者們就遍及府院黨高層，藍綠白各陣營加起來就恐超「50」人，狗仔跟拍我和梁文傑、潘孟安住的大樓，半年總花費就要125萬以上，現在受害者名單再擴大，證明黃國昌直播抖內根本撐不起這筆花費。

    林楚茵質疑，黃國昌到底錢從哪裡來？誰在供養？是不是中資介入？偷拍蒐集的個資與隱私資料又流向何處？黃國昌加上「昌的協力者」一貫手法始終先射箭再畫靶！「跟監偷拍」再來寫故事，昔日罵人「臭不可聞」，如今卻靠供養狗仔製造假新聞、抹黑攻擊政敵，黃國昌養狗仔製造假爆料的行為，爛到比狗大便還不如！不只臭不可聞，還噁心下流！

    林楚茵提醒，國民黨、民眾黨與所有黃國昌以外的政治人物，小心狗仔就在你身邊！黃國昌隨時都在跟監你（們），沒有不可能，只是還沒出手而已！

