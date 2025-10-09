黃國昌狗仔偷拍府院高層 詹凌瑀：完全曝露獨裁者野心

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，媒體今（9日）再披露，行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等高層，以及多名閣員全被跟監偷拍。對此，媒體人詹凌瑀表示，難以想像如果藍白合成功，讓黃國昌在2028以盧昌配之姿進入總統府，台灣會變成什麼樣貌？退回戒嚴時代嗎？別說不可能。

詹凌瑀在臉書PO文表示，《鏡報》今天獨家揭露黃國昌狗仔集團偷拍名單，至少30位政要曾經遭到跟監，包括陳建仁、卓榮泰、蘇貞昌、陳菊等院長級人士，總統府秘書長潘孟安遭跟監一年，就連蘇貞昌與女兒蘇巧慧及舊部屬一起吃羊肉爐也難躲過狗仔偷拍。

請繼續往下閱讀...

如果再加上四叉貓爆料的，黃國昌早在2020年就找徵信社調查時代力量成員，至今被黃國昌跟監的受害者，究竟有多少人？

詹凌瑀指出，黃國昌的行徑，已經不能只用「狗仔」兩字形容，這根本是秘密警察、蓋世太保，是有組織的恐怖機構。狗仔或徵信業者，是針對已有線索的人事物進行調查，黃國昌的目的則不在調查，而是在跟監被他認為對他有威脅的人，範圍鋪天蓋地、無所不在。

詹凌瑀續指，從歷史上來看，這樣的人如果真的掌權了，會是什麼樣子了？看看二戰前的德國，大家心裡就有數了，秘密警察最大的功能，就是製造恐懼，讓人民認為監控無所不在，讓社會失去信任，目的除了讓人們彼此猜忌，更重要的是，強化了個人應該服從掌權者的意識，此時此刻，掌權者就是至高無上的神，秘密警察則是他的分靈體，在這個體制下，人民的一舉一動、一言一行，將無所遁形。

詹凌瑀直言，黃國昌這次被揭露的政治醜聞，完全曝露出他獨裁者的野心，他想在台灣社會複製另一個蓋世太保，以遂行他對無限權力的渴望，黃國昌，請你坦承面對自己的所作所為，並且以退出政壇負責，你不配擔任台灣的立委，你不配在台灣政壇有任何角色，難以想像如果藍白合成功，讓黃國昌在2028以盧昌配之姿進入總統府，台灣會變成什麼樣貌？退回戒嚴時代嗎？別說不可能。

