高市議員籲試辦「地面」紅綠燈 交通局長：恐變相鼓勵低頭族

高市議員李雨庭建議試辦地面紅綠燈，交通局長張淑娟表示，新加坡因擔心變相鼓勵低頭族而停辦，但交通局會再評估。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李雨庭舉韓國設置「地面」紅綠燈為例，建議高市府可試辦、讓低頭族過馬路安全一點；交通局長張淑娟指出，新加坡很早就辦過，後來全面中止，主要擔心變相鼓勵低頭族，但交通局會了解韓國辦理成效，再做評估。

李雨庭表示，先前去韓國考察時，注意到部分路口試辦地面紅綠燈，她覺得現在很多人都是低頭族，地面紅綠燈可以提醒這族群過馬路要注意，建議高市府可以也試辦。

張淑娟答詢指出，其實紅綠燈設置權責單位是工務局，曾聽聞工務局內部已在評估。

但張淑娟也說，關於地面型紅綠燈的機制，很多城市有不同看法，例如2019新加坡就在做，好幾個路口都有且不同形式，後來跟新加坡交流，才注意到他們決定終止，因為擔心這變相鼓勵大家低頭。

張淑娟表示，首爾應該是2023試辦，他會去了解試辦成果，國內也傳出有其他城市有興趣，這技術上沒問題，只是需要多點時間評估。

